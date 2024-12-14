Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Собаки в Чорнобилі — як виживають тварини при радіації arrow

Собаки в Чорнобилі — як виживають тварини при радіації

14 грудня 2024 12:58
Аркадій Пастула - Редактор
Собаки Чорнобиля — як виживають у радіоактивному середовищі та адаптуються до умов
Собаки в Чорнобилі. Фото: instagram.com/chornobylnpp
Аркадій Пастула - Редактор

На територіях навколо місця Чорнобильської катастрофи триває життя тварин. Серед зруйнованих будівель і радіації собаки не лише виживають, а й демонструють здатність до адаптації.

Про це йдеться в дослідження, яке опубліковане в журналі Canine Medicine and Genetics.

Читайте також:

Популяції собак в Чорнобилі

"Якимось чином двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі", — зауважив дослідник доктор Норман Клейман.

Собаки поблизу ЧАЕС
Собаки в Чорнобилі. Фото: instagram.com/chornobylnpp

Команда доктора виявила значні генетичні відмінності між двома групами собак. Одна з них мешкає поблизу колишніх реакторів Чорнобиля, тоді як інша оселилася приблизно за 16 км від них у місті. Це вказує на існування двох окремих популяцій, які майже не взаємодіють і рідко перетинаються.

Наслідки катастрофи на ЧАЕС

Внаслідок вибуху на АЕС Чорнобильський регіон став забороненою зоною, що призвело до серйозної шкоди навколишньому середовищу, проблем зі здоров’ям людей, собак та інших тварин.

Чорнобиль після аварії
Чорнобиль. Фото: Pexels

Спочатку постраждала дика природа, оскільки високі рівні радіації спричинили генетичні мутації, проблеми з репродуктивною функцією та різке скорочення популяцій.

Особливо постраждали птахи та дрібні ссавці, а також водні мешканці. Однак з часом відсутність людей у Чорнобильській зоні відчуження дозволила природі дивовижним чином відновитися.

Виживання собак та адаптація до жорстких умов

Собаки адаптувалися до життя в суворому радіоактивному середовищі, переживаючи екстремальні зими, обмежену їжу та радіацію.

Багато з них об’єднуються в зграї для захисту, а деякі навіть налагодили зв’язок із людьми, зокрема з працівниками та науковцями, які продовжують час від часу перебувати в зоні відчуження.

З роками зросли зусилля щодо підтримки цих собак. Різні організації надають їм вакцинацію, медичну допомогу та навіть організовують програми притулку, щоб подарувати їм шанс на нове життя за межами зони відчуження.

Собаки в Чорнобилі
Допомога собакам у Чорнобилі. Фото: instagram.com/chornobylnpp

Генетичний склад

Дослідження вперше дозволило вченим заглибитися в генетичний склад собак, що мешкають поблизу Чорнобильської АЕС.

"На додаток до класифікації динаміки популяції цих собак в обох місцях, ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив численних екологічних небезпек міг вплинути на ці популяції", — пояснив Клейман.

Доктор Метью Брін з Університету штату Північна Кароліна зазначив, що головне питання полягає в тому, чи має екологічна катастрофа такого масштабу генетичний вплив на життя в регіоні.

Аналізуючи ДНК собак, команда виявила 391 унікальну ділянку в їхніх геномах, що суттєво відрізнялися між двома групами.

"Уявіть собі ці ділянки як маркери або вказівники на шосе. Вони вказують на ділянки в геномі, де ми повинні уважніше придивитися до сусідніх генів", — каже Брін.

За його словами, наразі дослідники не можуть з упевненістю стверджувати, що будь-які генетичні зміни є реакцією на комплексний вплив багатьох поколінь.

Виживання собак надає унікальну можливість дослідити генетичний вплив екологічних катастроф, що може допомогти у розумінні того, як можна захистити як дику природу, так і себе в умовах подібних загроз.

Нагадаємо, щорічно 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. 

Раніше у Чорнобилі науковці виявили жаб, які "почорніли" від радіації, аби захиститися від негативного впливу. 

тварини зона ЧАЕС собака Чорнобиль ЧАЕС Чорнобильська зона

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:47 Різка зміна погоди — прогноз на завтра від Наталки Діденко

13:40 Лисиці, вовки та ухилянти — на Одещині врятували чоловіків, відео

13:35 В Грузії обрали нового президента — що про нього відомо

13:22 Укрпошта випустила марку до Дня Сухопутних військ — фото

13:20 Вагони Укрзалізниці для світових лідерів — який вигляд вони мають

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

13:05 Сертифікати на житло від держави — хто отримав на Одещині

13:02 Зеленський пояснив, чому сили ППО не можуть збити всі ворожі цілі

12:58 Собаки в Чорнобилі — як виживають тварини при радіації

12:43 Військові сказали, що заважає зупинити бусифікацію від ТЦК

12:34 Морський коридор — скільки експортовано продукції з Одещини

13:47 Різка зміна погоди — прогноз на завтра від Наталки Діденко

13:40 Лисиці, вовки та ухилянти — на Одещині врятували чоловіків, відео

13:35 В Грузії обрали нового президента — що про нього відомо

13:22 Укрпошта випустила марку до Дня Сухопутних військ — фото

13:20 Вагони Укрзалізниці для світових лідерів — який вигляд вони мають

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

13:05 Сертифікати на житло від держави — хто отримав на Одещині

13:02 Зеленський пояснив, чому сили ППО не можуть збити всі ворожі цілі

12:58 Собаки в Чорнобилі — як виживають тварини при радіації

12:43 Військові сказали, що заважає зупинити бусифікацію від ТЦК

12:34 Морський коридор — скільки експортовано продукції з Одещини

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК