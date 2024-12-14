Собаки Чорнобиля — як виживають у радіоактивному середовищі та адаптуються до умов

Собаки в Чорнобилі. Фото: instagram.com/chornobylnpp

На територіях навколо місця Чорнобильської катастрофи триває життя тварин. Серед зруйнованих будівель і радіації собаки не лише виживають, а й демонструють здатність до адаптації.

Про це йдеться в дослідження, яке опубліковане в журналі Canine Medicine and Genetics.

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Популяції собак в Чорнобилі

"Якимось чином двом невеликим популяціям собак вдалося вижити в цьому високотоксичному середовищі", — зауважив дослідник доктор Норман Клейман.

Собаки в Чорнобилі. Фото: instagram.com/chornobylnpp

Команда доктора виявила значні генетичні відмінності між двома групами собак. Одна з них мешкає поблизу колишніх реакторів Чорнобиля, тоді як інша оселилася приблизно за 16 км від них у місті. Це вказує на існування двох окремих популяцій, які майже не взаємодіють і рідко перетинаються.

Наслідки катастрофи на ЧАЕС

Внаслідок вибуху на АЕС Чорнобильський регіон став забороненою зоною, що призвело до серйозної шкоди навколишньому середовищу, проблем зі здоров’ям людей, собак та інших тварин.

Чорнобиль. Фото: Pexels

Спочатку постраждала дика природа, оскільки високі рівні радіації спричинили генетичні мутації, проблеми з репродуктивною функцією та різке скорочення популяцій.

Особливо постраждали птахи та дрібні ссавці, а також водні мешканці. Однак з часом відсутність людей у Чорнобильській зоні відчуження дозволила природі дивовижним чином відновитися.

Виживання собак та адаптація до жорстких умов

Собаки адаптувалися до життя в суворому радіоактивному середовищі, переживаючи екстремальні зими, обмежену їжу та радіацію.

Багато з них об’єднуються в зграї для захисту, а деякі навіть налагодили зв’язок із людьми, зокрема з працівниками та науковцями, які продовжують час від часу перебувати в зоні відчуження.

З роками зросли зусилля щодо підтримки цих собак. Різні організації надають їм вакцинацію, медичну допомогу та навіть організовують програми притулку, щоб подарувати їм шанс на нове життя за межами зони відчуження.

Допомога собакам у Чорнобилі. Фото: instagram.com/chornobylnpp

Генетичний склад

Дослідження вперше дозволило вченим заглибитися в генетичний склад собак, що мешкають поблизу Чорнобильської АЕС.

"На додаток до класифікації динаміки популяції цих собак в обох місцях, ми зробили перші кроки до розуміння того, як хронічний вплив численних екологічних небезпек міг вплинути на ці популяції", — пояснив Клейман.

Доктор Метью Брін з Університету штату Північна Кароліна зазначив, що головне питання полягає в тому, чи має екологічна катастрофа такого масштабу генетичний вплив на життя в регіоні.

Аналізуючи ДНК собак, команда виявила 391 унікальну ділянку в їхніх геномах, що суттєво відрізнялися між двома групами.

"Уявіть собі ці ділянки як маркери або вказівники на шосе. Вони вказують на ділянки в геномі, де ми повинні уважніше придивитися до сусідніх генів", — каже Брін.

За його словами, наразі дослідники не можуть з упевненістю стверджувати, що будь-які генетичні зміни є реакцією на комплексний вплив багатьох поколінь.

Виживання собак надає унікальну можливість дослідити генетичний вплив екологічних катастроф, що може допомогти у розумінні того, як можна захистити як дику природу, так і себе в умовах подібних загроз.

Нагадаємо, щорічно 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції.

Раніше у Чорнобилі науковці виявили жаб, які "почорніли" від радіації, аби захиститися від негативного впливу.