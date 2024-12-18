Правда про Чорнобиль — міфи про зону відчуження та радіацію

Покинуті будівлі у Прип'яті. Фото: УНІАН

Чорнобильська катастрофа, що сталася 26 квітня 1986 року, досі провокує хвилю міфів та навіть чимось лякає. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції, безсумнівно, стала однією з найстрашніших техногенних трагедій в історії, але багато уявлень про неї залишаються хибними.

Про найпопулярніші міфи, які не мають нічого спільного з реаліями розповів анонімний сталкер на радіо "Максимум".

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У Чорнобильській зоні відчуження не залишилось нічого живого після катастрофи

Парк атракціонів у місті Прип'ять. Фото: УНІАН

Багато людей вважають 30-кілометрову зону навколо Чорнобиля безлюдною і непридатною для життя. Насправді, зона відчуження не є "мертвою". На території досі мешкають так звані "самосели" — люди, які повернулися до своїх домівок, попри небезпеку. Крім того, тут працюють співробітники ЧАЕС, займаються утриманням об'єктів і контролем за радіаційним фоном.

Окрім цього, зона відчуження стала популярним туристичним місцем. Щороку тисячі туристів з усього світу приїжджають до Чорнобиля, аби побачити місто-привид Прип'ять, саркофаг над четвертим реактором і природу, яка тут у розквіті сил.

Коні Пржевальського в зоні відчуження. Фото: УНІАН

Чорнобиль сьогодні — це не лише пам'ятка трагедії, а й унікальне місце, де природа відновилася до майже первозданного стану, ставши домівкою для багатьох видів тварин і птахів, серед яких зубри та коні Пржевальського.

У зоні відчуження надто високий рівень радіації

Радіація справді є серйозною проблемою в Чорнобильській зоні, проте вона не поширена рівномірно. Деякі місця, наприклад підвал лікарні в Прип’яті з одягом пожежників, які першими ліквідували наслідки аварії, залишаються "гарячими". Водночас більшість території має низький радіаційний фон.

Закинутий парк атракціонів в Прип'яті. Фото: Pexels

За словами фахівців та сталкерів, 30-кілометрова зона є достатньо безпечною, і її статус як закритої території може бути переглянутий. Якщо провести відповідні дослідження, значну частину зони відчуження можна перевести у статус природного заповідника.

Графіті в одній з недобудованих градирень на ЧАЕС. Фото: Pexels

У Чорнобилі та Прип'яті живуть монстри та огидні мутанти

Чутки про мутантів — це одна з найбільш поширених легенд про Чорнобиль. Вигадки про кількаголових монстрів або дивні види тварин популярні в масовій культурі, але вони не мають жодного наукового підтвердження.

Так, після аварії місцеві жителі розповідали про незвично великі рослини та гриби. Це пояснюється тим, що радіоактивний цезій і стронцій вплинули на ґрунт, слугуючи своєрідним "добривом". Водночас жодних "страшних мутантів" у зоні відчуження немає.

ЧАЕС до встановлення Укриття-2. Фото: Flickr

Натомість Чорнобильська зона стала унікальним природним заповідником. Тут мешкають рідкісні тварини, яких не знайти в інших регіонах України, зокрема зубри, коні Пржевальського, лисиці та ведмеді.

У Чорнобилі нема ні води, ні світла, ні цивілізації

Попри уявлення про повну ізоляцію, зона відчуження не позбавлена цивілізаційних умов. Багато "самоселів" мають доступ до світла, води, газу, а також їздять до родичів у сусідні міста. У деяких населених пунктах працюють магазини, а мешканці вирощують продукти на власних городах.

Магазин у Чорнобилі. Фото: Flickr

"Самосели" живуть звичним життям, хоча їх середній вік становить понад 70 років. Чимало з них повернулися сюди свідомо, аби провести старість на рідній землі.

Всі, хто побував у зоні ЧАЕС, захворіє на рак

Чорнобильська катастрофа спричинила значний вплив на здоров'я людей, проте стверджувати, що вона є основною причиною ракових захворювань в Україні, неправильно. За статистикою, значно вищий рівень захворюваності спостерігається в регіонах із розвиненою хімічною промисловістю.

Зокрема, в Рівненській області, яка частково входить до Чорнобильської зони, рівень раку є одним із найнижчих в Україні. Це пояснюється регулярним медичним обстеженням населення після катастрофи та відсутністю шкідливих підприємств у регіоні.

Вид на ЧАЕС. Фото: Pexels

Нагадаємо, вчені дослідили, як радіація впливає на життя собак у Чорнобилі.

Також Новини.LIVE розповіло про подвиг ліквідаторів, які допомагали усувати наслідки Чорнобильської катастрофи.