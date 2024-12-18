Правда про Чорнобиль — міфи про зону відчуження та радіацію

Сталкер з Чорнобиля розвінчав популярні міфи про зону відчуження
Чорнобильська катастрофа, що сталася 26 квітня 1986 року, досі провокує хвилю міфів та навіть чимось лякає. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції, безсумнівно, стала однією з найстрашніших техногенних трагедій в історії, але багато уявлень про неї залишаються хибними.
Про найпопулярніші міфи, які не мають нічого спільного з реаліями розповів анонімний сталкер на радіо "Максимум".
У Чорнобильській зоні відчуження не залишилось нічого живого після катастрофи
Багато людей вважають 30-кілометрову зону навколо Чорнобиля безлюдною і непридатною для життя. Насправді, зона відчуження не є "мертвою". На території досі мешкають так звані "самосели" — люди, які повернулися до своїх домівок, попри небезпеку. Крім того, тут працюють співробітники ЧАЕС, займаються утриманням об'єктів і контролем за радіаційним фоном.
Окрім цього, зона відчуження стала популярним туристичним місцем. Щороку тисячі туристів з усього світу приїжджають до Чорнобиля, аби побачити місто-привид Прип'ять, саркофаг над четвертим реактором і природу, яка тут у розквіті сил.
Чорнобиль сьогодні — це не лише пам'ятка трагедії, а й унікальне місце, де природа відновилася до майже первозданного стану, ставши домівкою для багатьох видів тварин і птахів, серед яких зубри та коні Пржевальського.
У зоні відчуження надто високий рівень радіації
Радіація справді є серйозною проблемою в Чорнобильській зоні, проте вона не поширена рівномірно. Деякі місця, наприклад підвал лікарні в Прип’яті з одягом пожежників, які першими ліквідували наслідки аварії, залишаються "гарячими". Водночас більшість території має низький радіаційний фон.
За словами фахівців та сталкерів, 30-кілометрова зона є достатньо безпечною, і її статус як закритої території може бути переглянутий. Якщо провести відповідні дослідження, значну частину зони відчуження можна перевести у статус природного заповідника.
У Чорнобилі та Прип'яті живуть монстри та огидні мутанти
Чутки про мутантів — це одна з найбільш поширених легенд про Чорнобиль. Вигадки про кількаголових монстрів або дивні види тварин популярні в масовій культурі, але вони не мають жодного наукового підтвердження.
Так, після аварії місцеві жителі розповідали про незвично великі рослини та гриби. Це пояснюється тим, що радіоактивний цезій і стронцій вплинули на ґрунт, слугуючи своєрідним "добривом". Водночас жодних "страшних мутантів" у зоні відчуження немає.
Натомість Чорнобильська зона стала унікальним природним заповідником. Тут мешкають рідкісні тварини, яких не знайти в інших регіонах України, зокрема зубри, коні Пржевальського, лисиці та ведмеді.
У Чорнобилі нема ні води, ні світла, ні цивілізації
Попри уявлення про повну ізоляцію, зона відчуження не позбавлена цивілізаційних умов. Багато "самоселів" мають доступ до світла, води, газу, а також їздять до родичів у сусідні міста. У деяких населених пунктах працюють магазини, а мешканці вирощують продукти на власних городах.
"Самосели" живуть звичним життям, хоча їх середній вік становить понад 70 років. Чимало з них повернулися сюди свідомо, аби провести старість на рідній землі.
Всі, хто побував у зоні ЧАЕС, захворіє на рак
Чорнобильська катастрофа спричинила значний вплив на здоров'я людей, проте стверджувати, що вона є основною причиною ракових захворювань в Україні, неправильно. За статистикою, значно вищий рівень захворюваності спостерігається в регіонах із розвиненою хімічною промисловістю.
Зокрема, в Рівненській області, яка частково входить до Чорнобильської зони, рівень раку є одним із найнижчих в Україні. Це пояснюється регулярним медичним обстеженням населення після катастрофи та відсутністю шкідливих підприємств у регіоні.
Нагадаємо, вчені дослідили, як радіація впливає на життя собак у Чорнобилі.
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