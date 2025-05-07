Пригодны ли поля вокруг Чернобыля для сельского хозяйства - исследование

Трактор работает в поле. Иллюстративное фото: Freepik

Согласно результатам исследования, поля вблизи Чернобыля пригодны для сельского хозяйства. Исследователи обнаружили, что уровень радиации значительно снизился — в части Чернобыльской зоны радиационный фон даже ниже, чем естественная радиация во всем мире.

Об этом информирует Independent.

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Отмечается, что после аварии на ЧАЭС большую часть территории северной Украины признали опасной для ведения сельского хозяйства. Следовательно, Чернобыльская зона отчуждения площадью 4200 кв. км вокруг атомной электростанции до сих пор остается безлюдной и стала одним из крупнейших природных заповедников Европы.

Однако в зоне обязательного отселения площадью 2000 кв. км, которая никогда полностью не была заброшена, продолжают жить тысячи людей. За 39 лет после катастрофы уровень радиации здесь значительно снизился из-за радиоактивного распада и эрозии поверхностных почв. Несмотря на это, сельскохозяйственные земли до сих пор официально считаются непригодными и опасными.

Но новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Environmental Radioactivity, подтверждает, что на большей части земель можно безопасно выращивать сельскохозяйственные культуры.

Трактор работает в поле. Иллюстративное фото: Freepik

Исследователи оценили уровень загрязнения около 100 гектаров земли на Житомирщине. Они спрогнозировали поглощение радиоактивных веществ распространенными культурами, такими как картофель, зерновые, кукуруза и подсолнечник.

Проведя анализ образцов почвы и измерив внешнее гамма-излучение, исследователи подтвердили, что люди, которые будут обрабатывать эту землю, получат дозу облучения, значительно ниже допустимой безопасной нормы.

В частности, уровень радиации в этом районе также оказался ниже естественного радиационного фона во многих уголках планеты. Это означает, что здесь можно безопасно выращивать многие сельскохозяйственные культуры.

"Речь идет не только о Чернобыле. Речь идет о применении науки и доказательств для обеспечения защиты людей, одновременно следя за тем, чтобы земля не оставалась зря заброшенной. Разработанные методы можно применять и к другим радиоактивно загрязненным участкам во всем мире", — объяснил ведущий автор исследования, доктор Джим Смит из Портсмутского университета.

Ранее мы писали о том, когда Чернобыльская зона будет пригодной для жизни.

Также мы информировали, что в Чернобыле строят фортификационные сооружения из местных материалов.