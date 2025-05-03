Чорнобильська зона відчуження — коли стане придатною для життя

Колесо огляду у місті Прип'ять. Фото: Роман Кошмал

Зона відчуження навколо Чорнобильської АЕС залишатиметься непридатною для постійного проживання щонайменше ще 20 тисяч років. Проте її можна використовувати для промислових потреб вже зараз.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко.

Реклама

Читайте також:

Плани на Чорнобильську зону

За словами Іщенка, найбільш забруднені території у Чорнобильській зоні не зможуть бути очищені до безпечного рівня у найближчий час.

"Більше "чистих" локацій, як ми розуміємо, не з’явиться. Так, по цезію і стронцію період напіврозпаду 30 років, але у плутонію, в уранової групи цей період від 20 тисяч років", — сказав він..

Голова ДАЗВ також наголосив, що у межах 30-кілометрової зони є так звана "промислова зона" — територія з найвищим рівнем радіоактивного забруднення, яку можна використовувати для промислових потреб. Влада розглядає можливість її перетворення на майданчик для розвитку альтернативної енергетики.

"Ми сподіваємося, що наша робота буде корисною й призведе до промислового відродження зони відчуження. Саме промислове відновлення можливе, але постійне знаходження там людей — під питанням. Лише тимчасове. Людина витримує певну дозу випромінення, тому потрібна ротація при такій роботі. 15 днів персонал працює, а 15 діб — вдома сидить, щоб відновитися", — підсумував Іщенко.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику було зафіксовано найбільше за весь час спостережень стадо шляхетних оленів.

Також ми писали, що здичавілі корови у Чорнобильській зоні відчуження дали потомство.