Чи придатні поля навколо Чорнобиля для сільського господарства — дослідження

Трактор працює в полі. Ілюстративне фото: Freepik

Згідно з результатами дослідження, поля поблизу Чорнобиля придатні для сільського господарства. Дослідники виявили, що рівень радіації значно знизився — у частині Чорнобильської зони радіаційний фон навіть нижче, ніж природна радіація в усьому світі.

Про це інформує Independent.

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Зазначається, що після аварії на ЧАЕС більшу частину території північної України визнали небезпечною для ведення сільського господарства. Відтак, Чорнобильська зона відчуження площею 4200 кв. км навколо атомної електростанції досі залишається безлюдною і стала одним з найбільших природних заповідників Європи.

Однак в зоні обов’язкового відселення площею 2000 кв. км, яка ніколи повністю не була занедбана, продовжують жити тисячі людей. За 39 років після катастрофи рівень радіації тут значно знизився через радіоактивний розпад та ерозію поверхневих ґрунтів. Попри це сільськогосподарські землі досі офіційно вважаються непридатними й небезпечними.

Але нове дослідження, опубліковане в журналі Journal of Environmental Radioactivity, підтверджує, що на більшій частині земель можна безпечно вирощувати сільськогосподарські культури.

Трактор працює в полі. Ілюстративне фото: Freepik

Дослідники оцінили рівень забруднення близько 100 гектарів землі на Житомирщині. Вони спрогнозували поглинання радіоактивних речовин поширеними культурами, як-от картопля, зернові, кукурудза та соняшник.

Провівши аналіз зразків ґрунту та вимірявши зовнішнє гамма-випромінювання, дослідники підтвердили, що люди, які оброблятимуть цю землю, отримають дозу опромінення, значно нижчу за допустиму безпечну норму.

Зокрема, рівень радіації в цьому районі також виявився нижчим за природний радіаційний фон у багатьох куточках планети. Це означає, що тут можна безпечно вирощувати багато сільськогосподарських культур.

"Йдеться не лише про Чорнобиль. Йдеться про застосування науки та доказів для забезпечення захисту людей, водночас стежачи за тим, щоб земля не залишалася даремно занедбаною. Розроблені методи можна застосовувати й до інших радіоактивно забруднених ділянок у всьому світі", — пояснив провідний автор дослідження, доктор Джим Сміт з Портсмутського університету.

Раніше ми писали про те, коли Чорнобильська зона буде придатною для життя.

Також ми інформували, що у Чорнобилі будують фортифікаційні споруди з місцевих матеріалів.