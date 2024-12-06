Столичный активист ответил, поднимут ли цены на метро

Поезд метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве не планируется повышать цены на общественный транспорт в 2025 году. Нынешняя стоимость проезда будет оставаться до конца военного положения.

Об этом рассказал транспортный аналитик и соучредитель инициативы "Пассажиры Киева" Александр Гречко в интервью Ти Київ.

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Цены на транспорт

"Политически это невыгодно мэру Виталию Кличко до потенциальных выборов. Поэтому до окончания военного положения стоимость проезда не будет меняться", — сказал он.

Представители компаний транспортной инфраструктуры называют необходимую стоимость проезда около 30 гривен. Но, по мнению Гречко, установление такого тарифа не будет играть в пользу коммунального транспорта. Особенно, если он будет останавливаться во время тревог, будет ездить вне графиков, ломаться, а трамваи будут останавливаться из-за заброшенных автомобилей на дороге.

По его словам, нужно комплексно подходить к тарифу — создать разнообразие проездных билетов. В настоящее время существует только два варианта — 8 гривен и 6,50 гривен при покупке 50 поездок на проездной, а также безлимитный проездной 1300 гривен.

"В Киеве же до сих пор не сделали пересадочный билет на 90 минут. Он очень нужен, чтобы доехать из пункта А в пункт В разными видами транспорта. Если бы условно за 12 гривен человек мог купить пересадочный билет, то это было бы выгодно и удобно", — заметил Гречко.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, какой процент от минимальной зарплаты составлял бы проезд в метро, если бы пассажиры покупали билеты по себестоимости.

Кроме того, в киевском метро есть недостроенная станция "Львівська брама", расположенная на зеленой ветке.