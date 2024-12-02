Львівська брама — примарна станція, яку так і не ввели в експлуатацію

Львівська брама — що відомо про недобудовану станцію метро Києва
У київському метрополітені на зеленій гілці існує недобудована станція "Львівська брама". Її не існує на карті метро, але там горить світло та працюють чергові.
Про це йдеться у матеріалі Telegraph.
Станція метро "Львівська брама"
"Львівська брама" — це недобудована станція столичного метро, яка розташована між "Золотими воротами" та "Лук’янівською". Вона мала б виходити на Львівську площу та отримала назву на честь Львівської брами Старокиївської фортеці, яка раніше розташовувалася на тому місці.
Відомо, що будівництво розпочалося в середині 1991 року, але через недостатню кількість коштів у 1996 році його заморозили. Після цього проводилися "підтримуючі роботи", а плани щодо відкриття постійно переносилися. Тож "Львівську браму" так і не ввели в експлуатацію.
Якщо проїжджати на метро на ділянці між "Лук’янівською" та "Золотими воротами", то можна побачити освітлені платформи та частково облицьовані колійні стіни станції. Водночас центральна зала практично збудована, але ескалаторний тунель не споруджений.
Станція розташована поблизу Львівської площі, яка є дуже завантаженим місцем у Києві, тому відкриття метро полегшило б та прискорило б транспортне сполучення в місті.
Востаннє на станцію журналістів пустили у 2016 році, і тоді вона виглядала досить недобре: у тунелях була іржа на стінах та стелі, вода та сталактити.
Видання пише, що відкриття "Львівської брами" поки не планується, оскільки міська влада не передбачила на це коштів. Ще у лютому 2022 року столичний метрополітен оголосив тендер на проєктування входу в станцію, очікувана ціна якого становила 73,4 мільйона гривень.
Зараз же пояснюють, що в тарифі метрополітену не закладено грошей на розвиток інфраструктури, а самостійно він не може покрити усіх витрат. Зараз загальну вартість будівництва цієї станції метро оцінюється в 1,153 мільярда гривень.
Нагадаємо, київський метрополітен оголосив тендер на перевірку підземного переходу на станції "Театральна". Витратити на це планують 252 000 гривень.
Також ми писали, що на мосту Метро у Києві тривають протиаварійні роботи, які розпочалися наприкінці серпня. Його готують до реставрації, для цього укріплюють прогони споруди.
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