Главная елка Киева 2024 — как ее украсят

Установка елки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Директор фирмы, которая устанавливает главную елку в Киеве Надежда Тутенко, сообщила, что праздничное дерево украсят игрушками голубого цвета и светло-голубой гирляндой.

Об этом Тутенко сообщила в комментарии корреспонденту Новини.LIVE в среду, 4 декабря.

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Тутенко также опровергла слухи, что елку якобы не успеют установить в обещанные сроки. Она подчеркнула, что все идет по плану — открытие состоится 6 декабря.

"У елки будет праздничная фотозона-сюрприз, два сувенирных домика и QR-коды благотворительных организаций, которые собирают средства, в частности, на нужды ВСУ", — отметила Тутенко.

Ранее мы писали, что в столице начали устанавливать главную елку страны. Официальное открытие новогодней локации на Софийской площади будет уже завтра.

Также во Львове На площади перед Оперным театром появилась елка. Она стала одним из главных украшений города к новогодним праздникам.

Кроме того, в Одессе на Дерибасовской начали монтировать главную новогоднюю елку города.