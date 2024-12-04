Головна ялинка Києва 2024 — як її прикрасять

Встановлення ялинки у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Директорка фірми, яка встановлює головну ялинку у Києві Надія Тутенко повідомила, що святкове дерево прикрасять іграшками блакитного кольору та світло-блакитною гірляндою. Відкриття відбудеться 6 грудня.

Про це Тутенко повідомила у коментарі кореспонденту Новини.LIVE у середу, 4 грудня.

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Тутенко також спростувала чутки, що ялинку нібито не встигнуть встановити в обіцяні терміни. Вона наголосила, що все йде за планом — відкриття відбудеться 6 грудня. Втім, гучних святкувань з цього приводу не буде через міркування безпеки.

"Біля ялинки буде святкова фотозона-сюрприз, два сувенірних будиночки та QR-коди благодійних організацій, які збирають кошти, зокрема, на потреби ЗСУ", — зазначила Тутенко.

Раніше ми писали, що у столиці почали встановлювати головну ялинку країни. Офіційне відкриття новорічної локації на Софійській площі буде вже завтра.

Також у Львові На площі перед Оперним Театром з'явилась ялинка. Вона стала однією з головних прикрас міста до новорічних свят.

Крім того, в Одесі на Дерибасівській почали монтувати головну новорічну ялинку міста. Відкрити її планують 6 грудня, на день святого Миколая.