Отопительный сезон начнется на следующей неделе, но есть нюанс, — Кличко

Женщина сидит возле батареи. Фото: depositphotos

С 14 октября в Киеве официально стартует отопительный сезон для учреждений социальной сферы, таких как больницы, школы и детские сады. Подачу тепла в эти учреждения будут осуществлять на основе индивидуальных заявок от руководителей.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в четверг, 10 октября.

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Что касается жилых домов, отопление будет подключаться после того, как среднесуточная температура снизится до +8 °C и будет держаться как минимум трое суток и сохраняться тенденция к похолоданию.

"Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", — говорится в сообщении.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что депутат Киевского городского совета Тарас Козак заявил, что в этом году Киев лучше подготовился к прохождению зимнего периода.

Напомним, в МОН разъяснили, как будет проходить обучение в школах, если не будет отопления.