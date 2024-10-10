Опалювальний сезон почнеться наступного тижня, але є нюанс, — Кличко

Жінка сидить біля батареї. Фото: depositphotos

З 14 жовтня у Києві офіційно стартує опалювальний сезон для установ соціальної сфери, таких як лікарні, школи та дитячі садки. Подачу тепла в ці заклади здійснюватимуть на основі індивідуальних заявок від керівників.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у четвер, 10 жовтня.

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Щодо житлових будинків, опалення підключатимуть після того, як середньодобова температура знизиться до +8 °C і триматиметься так щонайменше три доби та зберігатиметься тенденція до похолодання.

"Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії", — йдеться в повідомленні.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що депутат Київської міської ради Тарас Козак заявив, що цього року Київ краще підготувався до проходження зимового періоду.

Нагадаємо, у МОН роз'яснили, як відбуватиметься навчання у школах, якщо не буде опалення.