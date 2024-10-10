Як виглядає Київ у жовтні — фоторепортаж Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мешканці Києва в осінньому парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після довгих тижнів аномальної спеки Україна нарешті дочекалася приємної осінньої прохолоди. Попри хмарність та поодинокі дощові ранки, очі киянам тішить жовтогаряче листя, яке починає потроху вкривати землю під деревами.

Як Київ переживає осінню пору року, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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У жовтні столиця потопає в яскравих барвах осінніх дерев. Мешканці та гості міста гуляють вулицями, насолоджуються свіжим повітрям, роблять світлини на тлі осінніх пейзажів і відчувають справжній подих осені.

Альтанка у парку Шевченка восени. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жінка гуляє в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Лавки у парку Шевченка восени. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дівчата на прогулянці в осінньому Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Червоний корпус за деревами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мешканці Києва на лавках у парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

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