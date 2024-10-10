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У Києві остаточно запанувала осінь — фоторепортаж Новини.LIVE

10 жовтня 2024 12:32
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Як виглядає Київ у жовтні — фоторепортаж Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Мешканці Києва в осінньому парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Після довгих тижнів аномальної спеки Україна нарешті дочекалася приємної осінньої прохолоди. Попри хмарність та поодинокі дощові ранки, очі киянам тішить жовтогаряче листя, яке починає потроху вкривати землю під деревами. 

Як Київ переживає осінню пору року, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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У жовтні столиця потопає в яскравих барвах осінніх дерев. Мешканці та гості міста гуляють вулицями, насолоджуються свіжим повітрям, роблять світлини на тлі осінніх пейзажів і відчувають справжній подих осені.

парк шевченка
Альтанка у парку Шевченка восени. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
парк шевченка восени
Жінка гуляє в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Осінь прийшла у Київ
Лавки у парку Шевченка восени. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
осінь
Дівчата на прогулянці в осінньому Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
осінь у парку шевченка в Києві
Червоний корпус за деревами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
мешканці Києва на лавках
Мешканці Києва на лавках у парку Шевченка. Фото:  Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Раніше ми писали, що, за прогнозами синоптиків, в Україні у четвер, 10 жовтня, буде тепла погода. Дощів на території країни практично не буде, за винятком Одеської області та Криму.

Також речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, коли та де бабине літо найбільше зігріє українців. 

Київ Україна осінь жовтень фоторепортаж

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15:39 Оголошено лауреатку Нобелівської премії з літератури — з якої вона країни

15:35 Росія обманом наймає жінок з Африки на виробництво "Шахедів" — розслідування AP

15:27 Не порушуючи закон — як чоловіки до 25 років можуть виїхати за кордон

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Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

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