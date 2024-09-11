Загрязненная вода из Курской области может достигнуть Киевщины 14-16 сентября

Река Десна. Фото иллюстративное: Facebook

По результатам проб воды в реках Сейм и Десна, отобранных 10 сентября, фиксируется загрязнение органического характера, попавшего в Сейм с сахарного завода в поселке городского типа Теткино Курской области России. Загрязненная вода ориентировочно может достигнуть Киевской области 14-16 сентября.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов со ссылкой на обновленный прогноз Укргидрометцентра.

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Согласно прогнозу, загрязненная вода доберется до Киева примерно 14-16 сентября. Впрочем, можно увидеть, что движение загрязнения замедлилось и уже в меньшей концентрации движется по руслу реки Десна.

"Качество воды реки Десна в местах водозаборов Киева и Бровары находится на уровне значений, характерных для данного периода. Риски для осуществления водозабора отсутствуют", — сообщили в министерстве.

Также в министерстве сообщили, что на 11 сентября происходит улучшение качества воды в реке Сейм на Черниговщине. Фиксируется увеличение содержания растворенного в воде кислорода и химического потребления кислорода.