Забруднена вода з Курської області може досягнути Київщини 14-16 вересня

Річка Десна. Фото ілюстративне: Facebook

За результатами проб води у річках Сейм та Десна, відібраних 10 вересня, фіксується забруднення органічного характеру, яке потрапило у Сейм із цукрового заводу в селищі міського типу Тьоткіно Курської області Росії. Забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля і природніх ресурсів з посиланням на оновлений прогноз Укргідрометцентру.

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Забруднена вода у Києві

Згідно з прогнозом, забруднена вода добереться до Києва приблизно 14-16 вересня. Втім, наразі можна побачити, що рух забруднення сповільнився та вже у меншій концентрації рухається руслом річки Десна.

"Якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для даного періоду. Ризики для здійснення водозабору відсутні", — повідомили у міністерстві.

Також в міністерстві повідомили, що станом на 11 вересня відбувається покращення якості води в річці Сейм на Чернігівщині. Фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню та хімічного споживання кисню.