В Киеве введут временные ограничения движения из-за визита иностранных делегаций

Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В четверг, 12 сентября, жителей и гостей Киева ожидают временные ограничения движения в центральных районах столицы. Это связано с мерами безопасности, которые будут проводиться в связи с визитом иностранных делегаций.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в среду, 11 сентября.

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Согласно сообщению, на период официальных мероприятий будут временно перекрываться улицы, чтобы обеспечить безопасный проезд делегаций, а также будет запрещено движение пешеходов на отдельных участках. Жителям города и его гостям советуют учитывать эти изменения при планировании передвижения.