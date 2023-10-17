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Стало известно, когда появится отопление в каждом доме столицы

17 октября 2023 19:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, когда появится отопление в каждом доме столицы
Система отопления в доме. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве 16 октября официально стартовало начало отопительного сезона. До следующей недели отопление будет подано в каждый дом.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Виталий Кличко.

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Подключение отопления

По его словам, в столице крупнейшая в Европе система центрального отопления. Он убежден, что тепло поступит в каждый дом к следующей неделе.

"Для того чтобы система полностью подключилась, нужна примерно неделя. Чтобы система "разогналась" , — отметил мэр Киева.

Начало отопительного сезона

Как мы писали ранее, утром 16 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице приступают к подключению к теплу жилых домов. Если принимать во внимание законодательство, то отопительный сезон должен начинаться, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов тепла. В выходные 14 и 15 октября температура ночью колебалась от 4 до 10 градусов тепла. По словам Кличко, в КГГА ориентировались на погоду с 17 числа, которая, по словам синоптиков, принесет похолодание.

Напомним, на аккаунтах ДТЭК уже появились графики вероятных отключений света, которые могут быть применены к гражданам. Согласно графику, свет будут выключать на четыре часа, а между тем он будет по пять часов.

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