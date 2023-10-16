У Києві старт опалювального сезону: коли буде тепло в будинках

Початок опалювального сезону. Фото: УНІАН

У Києві 16 жовтня офіційно стартував початок опалювального сезону. Тепло у будинках з'явиться протягом кількох днів. Тим часом на акаунтах ДТЕК вже з'явилися графіки ймовірних відключень світла, які можуть бути застосовані до громадян.

Чому опалювальний сезон розпочався попри сприятливі погодні умови і в якому випадку застосовують відключення електроенергії — в матеріалі Новини.LIVE.

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Старт опалювального сезону

Зранку 16 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці розпочинають підключення до тепла житлових будинків. Якщо брати до уваги законодавство, то опалювальний сезон має розпочинатися тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить нижче 8 градусів тепла. На вихідних 14 та 15 жовтня температура вночі коливалася від 4 до 10 градусів тепла. За словами Кличка, в КМДА орієнтувалися на погоду з 17 числа, яка за словами синоптиків, принесе похолодання.

"На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (з протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим, оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", — йдеться у повідомленні Кличка.

Кличко заявив про початок опалювального сезону. Фото: Скріншот

Під його дописом думки у киян відрізняються. Хтось радіє, що вже має теплі батареї і дякує за роботу комунальникам. А дехто нарікає на передчасний початок опалювального сезону.

"Рано, ще тепло, у людей грошей нема, ждуть як пізніше", — коментує киянка.

"А ви спитали у киян? Ще досить тепло і з опаленням можна зачекати. А то знову будемо відкривати вікна і топити вулицю. Але хтось ну дуже хоче зайвих грошенят ще в кишені напхати", — йдеться у коментарі.

Цього ж дня у КМДА відбувся брифінг щодо необхідності початку опалювального сезону, на якому заступник мера Петро Пантелеєв заспокоював громадян тим, що саме підключення не буде пов'язане з використанням великих обсягів газу.

"Ми переконані, що із завданнями щодо опалювального сезону ми однозначно впораємося…Допускати не треба, щоб місто обігрівалося за рахунок електроенергії, в той час коли частина обладнання перебуває у стадії відновлення. Це і був один із факторів, щоб не зволікати з початком опалювального сезону", — сказав Пантелеєв.

Відключення світла: готовність ДТЕК

Частина громадян не чекала опалювального сезону, адже їхнє тепло вдома залежить від електроенергії. Наразі світло у столиці є, але громадян протягом літа готували до того, що ця зима не буде легшою за попередню.

Новини.LIVE також дізнавалося прогнози експертів, які заявляли — відключення будуть у разі пошкодження об'єктів інфраструктури. Подекуди світло може зникати на 12 годин. На сайті Yasno вже з’явилися ймовірні графіки відключень.

"Графіки відключень розміщені на сайті ДТЕК Київські електромережі постійно, весь рік. Однак вони не застосовуються наразі. Якщо буде така необхідність — ми обов'язково про це повідомимо. Будь ласка, слідкуйте за інформацією лише на офіційних каналах ДТЕК Київські електромережі: сайт та сторінка у Фейсбук", — відповіли Новини.LIVE у пресслужбі ДТЕК.

Наразі, згідно з графіком, світло вимикатимуть на чотири години, а між тим воно буде по п'ять годин. Але наявний графік не гарантує 100% відключення.

Графік відключень світла в Жулянах. Фото: Скріншот

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон — за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

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