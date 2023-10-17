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Стало відомо, коли зʼявиться опалення у кожному будинку столиці

17 жовтня 2023 19:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, коли зʼявиться опалення у кожному будинку столиці
Система опалення в будинку. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві 16 жовтня офіційно стартував початок опалювального сезону. До наступного тижня опалення буде подано в кожен будинок.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Віталій Кличко.

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Підключення опалення

За його словами в столиці найбільша в Європі система центрального опалення. Він переконаний, що тепло надійде у кожен будинок до наступного тижня.

"Для того, щоб система повністю підключилася, потрібен приблизно тиждень. Щоб система "розігналася", — зазначив мер Києва.

Початок опалювального сезону

Як ми писали раніше, зранку 16 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці розпочинають підключення до тепла житлових будинків. Якщо брати до уваги законодавство, то опалювальний сезон має розпочинатися тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить нижче 8 градусів тепла. На вихідних 14 та 15 жовтня температура вночі коливалася від 4 до 10 градусів тепла. За словами Кличка, в КМДА орієнтувалися на погоду з 17 числа, яка за словами синоптиків, принесе похолодання. 

Нагадаємо, на акаунтах ДТЕК вже з'явилися графіки ймовірних відключень світла, які можуть бути застосовані до громадян. Згідно з графіком, світло вимикатимуть на чотири години, а між тим воно буде по п'ять годин.

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