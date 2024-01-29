Стало известно, сколько Киев выделил на нужды военных в 2023 году

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: РБК-Украина

В 2023 году Киев направил семь миллиардов гривен, что составляет 10% городского бюджета, на поддержку ВСУ. Из этих средств, более 1,5 миллиарда гривен было потрачено на покупку различных типов военных дронов и свыше 60 миллионов гривен на приобретение средств радиоэлектронной борьбы для армии.

Об этом сообщает КГГА.

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Сообщается, что за счет средств, собранных сообществом города, были куплены автомобили, около трех тысяч дронов и необходимое оборудование для защитников. В дополнение к этому, Киев передал более 400 дронов в качестве благотворительной помощи.

В 2024 году столица продолжит оказывать поддержку военным. Уже в январе было выделено 500 миллионов гривен на приобретение дополнительных дронов разных типов. Город планирует регулярно увеличивать помощь вооруженным силам, предусмотрев 1,2 миллиарда гривен на эту цель.

Киев также выделил 742 миллиона гривен на поддержку ветеранов, их семей и семей погибших солдат.

В 2023 году было куплено 612 квартир для защитников и их семей, а на жилищные нужды выделено 150 миллионов гривен.

В КГГА напомнили, что киевляне, мобилизованные в ряды ВСУ, получают от города единовременную выплату в размере 30 тысяч гривен.

Напомним, что в 2024 году доходы бюджета Киева запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы — более 85,3 млрд грн. Его депутаты Киевсовета приняли в середине декабря.

Кроме того, Городской совет Киева заключил договор об охране здания столичной КГГА. Отмечается, что в 2024 году из бюджета города на это потратят около 22 миллионов гривен.