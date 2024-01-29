Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Стало відомо, скільки Київ виділив на потреби військових у 2023 році arrow

Стало відомо, скільки Київ виділив на потреби військових у 2023 році

29 січня 2024 18:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, скільки Київ виділив на потреби військових у 2023 році
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: РБК-Україна
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

2023 року Київ направив сім мільярдів гривень, що становить 10% міського бюджету, на підтримку ЗСУ. З цих коштів понад 1,5 мільярда гривень було витрачено на купівлю різних типів військових дронів та понад 60 мільйонів гривень на придбання засобів радіоелектронної боротьби для армії.

Про це повідомляє КМДА.

Читайте також:

Скільки Київ виділив на потреби ЗСУ

Повідомляється, що коштом зібраним спільнотою міста, було куплено автомобілі, близько трьох тисяч дронів та необхідне обладнання для захисників. На додаток до цього, Київ передав понад 400 дронів як благодійну допомогу.

2024 року столиця продовжить надавати підтримку військовим. Вже у січні було виділено 500 мільйонів гривень на придбання додаткових дронів різних типів. Місто планує регулярно збільшувати допомогу Збройним силам, передбачивши 1,2 мільярда гривень на цю мету.

Київ також виділив 742 мільйони гривень на підтримку ветеранів, їхніх сімей та сімей загиблих солдатів.

2023 року було куплено 612 квартир для захисників та їхніх сімей, а на житлові потреби виділено 150 мільйонів гривень.

У КМДА нагадали, що кияни, мобілізовані до лав ЗСУ, отримують від міста одноразову виплату у розмірі 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у 2024 році доходи бюджету Києва запланували у сумі понад 72,6 млрд грн, видатки — понад 85,3 млрд грн. Його депутати Київради ухвалили у середині грудня.

Крім того, Міська рада Києва уклала договір про охорону будівлі столичної КМДА. Зазначається, що у 2024 році з бюджету міста на це витратить близько 22 мільйонів гривень.

Віталій Кличко
Київ
ЗСУ
КМДА
військові
бюджет
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі