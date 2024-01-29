Стало відомо, скільки Київ виділив на потреби військових у 2023 році

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: РБК-Україна

2023 року Київ направив сім мільярдів гривень, що становить 10% міського бюджету, на підтримку ЗСУ. З цих коштів понад 1,5 мільярда гривень було витрачено на купівлю різних типів військових дронів та понад 60 мільйонів гривень на придбання засобів радіоелектронної боротьби для армії.

Про це повідомляє КМДА.

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Повідомляється, що коштом зібраним спільнотою міста, було куплено автомобілі, близько трьох тисяч дронів та необхідне обладнання для захисників. На додаток до цього, Київ передав понад 400 дронів як благодійну допомогу.

2024 року столиця продовжить надавати підтримку військовим. Вже у січні було виділено 500 мільйонів гривень на придбання додаткових дронів різних типів. Місто планує регулярно збільшувати допомогу Збройним силам, передбачивши 1,2 мільярда гривень на цю мету.

Київ також виділив 742 мільйони гривень на підтримку ветеранів, їхніх сімей та сімей загиблих солдатів.

2023 року було куплено 612 квартир для захисників та їхніх сімей, а на житлові потреби виділено 150 мільйонів гривень.

У КМДА нагадали, що кияни, мобілізовані до лав ЗСУ, отримують від міста одноразову виплату у розмірі 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у 2024 році доходи бюджету Києва запланували у сумі понад 72,6 млрд грн, видатки — понад 85,3 млрд грн. Його депутати Київради ухвалили у середині грудня.

Крім того, Міська рада Києва уклала договір про охорону будівлі столичної КМДА. Зазначається, що у 2024 році з бюджету міста на це витратить близько 22 мільйонів гривень.