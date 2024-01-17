В Киеве на охрану КГГА планируют потратить более 20 млн
Городской совет Киева заключил договор об охране здания столичной КГГА. Отмечается, что в 2024 году из бюджета города на это потратят около 22 миллионов гривен.
Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro.
На охрану КГГА потратят 22 млн
Как можно увидеть, на сайте был обнародован только подписанный договор из-за отсутствия конкуренции среди тендеров. Соглашение было заключено 12 января и будет действовать до конца 2024 года.
В тексте отмечено, что час работы сотрудника полиции охраны, который следит за порядком на 14 постах, обойдется в 233 гривны.
Напомним, государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UAразом". В целом , стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен.
Добавим, что в 2023 году объемы государственных закупок через систему Prozorro в три раза выросли по сравнению с предыдущим годом. За прошлый год объемы достигли 480 млрд гривен.
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