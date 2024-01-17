В Киеве на охрану КГГА планируют потратить более 20 млн

Помещение КГГА. Фото: Википедия

Городской совет Киева заключил договор об охране здания столичной КГГА. Отмечается, что в 2024 году из бюджета города на это потратят около 22 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro.

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На охрану КГГА потратят 22 млн

Как можно увидеть, на сайте был обнародован только подписанный договор из-за отсутствия конкуренции среди тендеров. Соглашение было заключено 12 января и будет действовать до конца 2024 года.

В тексте отмечено, что час работы сотрудника полиции охраны, который следит за порядком на 14 постах, обойдется в 233 гривны.

Информация о тендере. Фото: скриншот

Напомним, государственное предприятие телеканал "Рада" подписало договор с киевским ООО "Кинокит" по производству телепрограмм для круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UAразом". В целом , стоимость такого договора составляет 104,9 миллиона гривен.

Добавим, что в 2023 году объемы государственных закупок через систему Prozorro в три раза выросли по сравнению с предыдущим годом. За прошлый год объемы достигли 480 млрд гривен.