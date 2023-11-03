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Столичная прокуратура передала ГУР и Нацгвардии 450 млн грн арестованных средств

3 ноября 2023 19:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Столичная прокуратура передала ГУР и Нацгвардии 450 млн грн арестованных средств
Бойцы ГУР МО. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевская прокуратура передала в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины и Нацгвардии арестованные средства. Речь идет о 450 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"По инициативе Подольской окружной прокуратуры города Киева в рамках досудебного расследования по факту противоправной деятельности группы компаний с российским бенефициаром передано в пользу ГУР МО Украины и Национальной гвардии Украины более 450 млн. грн арестованных средств", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которого являются резиденты России.

В прокуратуре рассказали, что в ходе следствия исследуется деятельность группы компаний, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов, на предмет осуществления противоправной деятельности, направленной на присвоение средств, а также на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

"Конечным бенефициарным владельцем указанной компании является резидент РФ, а потому есть значительный риск в принятии решений руководством указанного предприятия в ущерб государственной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры банковские счета указанных обществ арестованы. Средства, размещенные на них в размере 450 млн грн, переданы для ГУР МО и Нацгвардии.

С 24 февраля 2022 Киевская городская прокуратура передала в пользу военных более 1,5 млрд гривен арестованных средств.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, городская власть Киева увеличила финансовую помощь для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она дополнительно выделила 24,6 миллиона гривен.

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