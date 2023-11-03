Столична прокуратура передала ГУР та Нацгвардії 450 млн грн арештованих коштів
Київська прокуратура передала на користь Головного управління розвідки Міноборони України та Нацгвардії арештовані кошти. Йдеться про 450 млн грн.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Арештовані кошти для ГУР та Нацгвардії
"За ініціативи Подільської окружної прокуратури міста Києва в межах досудового розслідування за фактом протиправної діяльності групи компаній з російським бенефіціаром передано на користь ГУР МО України та Національної гвардії України понад 450 млн грн арештованих коштів", — йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що в Києві та на території інших регіонів України здійснюють свою діяльність підприємства, кінцевими бенефіціарними власниками якого є резиденти Росії.
У прокуратурі розповіли, що у ході слідства досліджується діяльність групи компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання, на предмет здійснення протиправної діяльності, спрямованої на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.
"Кінцевим бенефіціарним власником вказаної компанії є резидент РФ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом вказаного підприємства на шкоду державній безпеці України", — йдеться у повідомленні.
За клопотанням прокуратури банківські рахунки вказаних товариств арештовано. Кошти, розміщені на них в розмірі 450 млн грн, передано для ГУР МО та Нацгвардії.
З 24 лютого 2022 року Київська міська прокуратура передала на користь військових понад 1,5 млрд гривень арештованих коштів.
Нагадаємо, міська влада Києва збільшила фінансову допомогу для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона додатково виділила 24,6 мільйона гривень.
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