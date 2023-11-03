Столична прокуратура передала ГУР та Нацгвардії 450 млн грн арештованих коштів

Бійці ГУР МО. Фото: скриншот з відео

Київська прокуратура передала на користь Головного управління розвідки Міноборони України та Нацгвардії арештовані кошти. Йдеться про 450 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Арештовані кошти для ГУР та Нацгвардії

"За ініціативи Подільської окружної прокуратури міста Києва в межах досудового розслідування за фактом протиправної діяльності групи компаній з російським бенефіціаром передано на користь ГУР МО України та Національної гвардії України понад 450 млн грн арештованих коштів", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що в Києві та на території інших регіонів України здійснюють свою діяльність підприємства, кінцевими бенефіціарними власниками якого є резиденти Росії.

У прокуратурі розповіли, що у ході слідства досліджується діяльність групи компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання, на предмет здійснення протиправної діяльності, спрямованої на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

"Кінцевим бенефіціарним власником вказаної компанії є резидент РФ, а тому є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом вказаного підприємства на шкоду державній безпеці України", — йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокуратури банківські рахунки вказаних товариств арештовано. Кошти, розміщені на них в розмірі 450 млн грн, передано для ГУР МО та Нацгвардії.

З 24 лютого 2022 року Київська міська прокуратура передала на користь військових понад 1,5 млрд гривень арештованих коштів.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, міська влада Києва збільшила фінансову допомогу для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона додатково виділила 24,6 мільйона гривень.