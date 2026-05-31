Главная Киев Столица, которая выстояла в темноту: заявление Зеленского в День Киева

Дата публикации 31 мая 2026 19:36
Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей столицы с Днем Киева и отметил особое значение города для каждого украинца. По его словам, Киев остается символом тепла, уюта, силы и несокрушимости украинского народа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Обращение Зеленского в День Киева

В своем обращении Зеленский отметил, что Киев является родным для всех украинцев независимо от того, родились они здесь, переехали в столицу или никогда не бывали в ней. По словам президента, город остается символом тепла, уюта, силы и несокрушимости украинского народа.

Глава государства подчеркнул, что Киев всегда был и остается в центре украинской истории. Несмотря на многочисленные испытания, атаки и попытки сломать его дух, столица выстояла и продолжает вдохновлять своей стойкостью, красотой и жизненной энергией.

"У каждого из нас есть сотни моментов, за которые можно сказать: "Києве мій, я люблю тебе!" Києве мій, я тебе захищу!
Бо допоки стоїш ти — стоїть Україна. 
І допоки вільний ти — доти свобода тече
у наших венах!" — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех киевлян и киевлянок, всех защитников Украины, которые своей смелостью, трудом и неравнодушием делают нашу столицу и всю Украину такими, что можем только гордиться.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов также поздравил киевлян с днем города. Он заявил, что в начале полномасштабного вторжения наша столица стала "ощетинившейся гоноровой цитаделью, готовой сражаться насмерть за свою свободу".

Также руководитель ОПУ поздравил украинцев с Троицей. Он назвал Зеленые праздники праздником света и жизни, которая побеждает тьму.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
