Столиця, яка вистояла у темряву: заява Зеленського у День Києва
Президент України Володимир Зеленський привітав мешканців столиці з Днем Києва та наголосив на особливому значенні міста для кожного українця. За його словами, Київ залишається символом тепла, затишку, сили та незламності українського народу.
У своєму зверненні Зеленський зазначив, що Київ є рідним для всіх українців незалежно від того, народилися вони тут, переїхали до столиці чи ніколи не бували в ній. За словами президента, місто залишається символом тепла, затишку, сили та незламності українського народу.
Глава держави підкреслив, що Київ завжди був і залишається в центрі української історії. Попри численні випробування, атаки та спроби зламати його дух, столиця вистояла та продовжує надихати своєю стійкістю, красою і життєвою енергією.
"У кожного з нас є сотні моментів, за які можна сказати: "Києве мій, я люблю тебе!" Києве мій, я тебе захищу!
Бо допоки стоїш ти — стоїть Україна.
І допоки вільний ти — доти свобода тече
у наших венах!" — сказав український лідер.
Володимир Зеленський також подякував усім киянам і киянкам, усім захисникам України, які своєю сміливістю, працею та небайдужістю роблять нашу столицю і всю Україну такими, що можемо тільки пишатися.
Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов також привітав киян з днем міста. Він заявив, що на початку повномасштабного вторгнення наша столиця стала "наїжаченою гоноровою цитаделлю, готовою битися на смерть за свою свободу".
Також керівник ОПУ привітав українців з Трійцею. Він назвав Зелені свята святом світла та життя, яке перемагає темряву.