Город объединил смелых людей: Буданов поздравил с днем Киева

Киев 31 города празднует День города. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил киевлян и напомнил дни обороны города на рубеже зимы и весны 2022 года.

Поздравление Буданова с Днем Киева

Кирилл Буданов рассказал, что он родился и вырос в Киеве. По его словам, в день родного города в памяти всплывают определяющие часы и дни его обороны на рубеже зимы и весны 2022 года.

"Тогда наша столица стала ощетинившейся горделивой цитаделью, готовой сражаться насмерть за свою свободу, — в критический момент словно пробудилась мощь древнего Киева", — сказал руководитель ОПУ.

Поздравление Кирилла Буданова для киевлян.

Он выразил уверенность, что каждый воин, который защищал Киев, ее чувствовал. Город объединил смелых и украинцы стали для него стенами и валами. Генерал отметил, что с победы в битве за Киев мы уверенно двинулись тяжелым путем освобождения Украины, и эта борьба продолжается до сих пор.

"Поздравляю с Днем Киева всех киевлян и всех, кто влюблен в наш город", — сказал Кирилл Буданов.

