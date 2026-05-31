Главная Киев Город объединил смелых людей: Буданов поздравил с Днем Киева

Город объединил смелых людей: Буданов поздравил с Днем Киева

Дата публикации 31 мая 2026 12:18
Город объединил смелых людей: Буданов поздравил с днем Киева
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Киев 31 города празднует День города. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил киевлян и напомнил дни обороны города на рубеже зимы и весны 2022 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Поздравление Буданова с Днем Киева

Кирилл Буданов рассказал, что он родился и вырос в Киеве. По его словам, в день родного города в памяти всплывают определяющие часы и дни его обороны на рубеже зимы и весны 2022 года.

"Тогда наша столица стала ощетинившейся горделивой цитаделью, готовой сражаться насмерть за свою свободу, — в критический момент словно пробудилась мощь древнего Киева", — сказал руководитель ОПУ.

День Києва 2026
Поздравление Кирилла Буданова для киевлян. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Поздравление Кирилла Буданова для киевлян. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Он выразил уверенность, что каждый воин, который защищал Киев, ее чувствовал. Город объединил смелых и украинцы стали для него стенами и валами. Генерал отметил, что с победы в битве за Киев мы уверенно двинулись тяжелым путем освобождения Украины, и эта борьба продолжается до сих пор.

"Поздравляю с Днем Киева всех киевлян и всех, кто влюблен в наш город", — сказал Кирилл Буданов.

Как писали Новини.LIVE, глава Оболонской РГА призвал киевлян сообщать о недопуске в укрытия до начала тревоги. В случае отказа граждане могут обращаться в полицию или районную администрацию.

Также мы сообщали, что 29 мая в Киеве завершили разбор завалов фасада ТРЦ "Квадрат". Он получил значительные повреждения во время массированного российского обстрела 24 мая.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
