Как будут отключать свет в Киеве 24 октября 2025 года — графики от ДТЭК

Киев без света. Фото: Новини.LIVE

Стабилизационные графики отключений света в Киеве в пятницу, 24 октября, будут применять с 07:00 до 23:00. Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Как будут отключать свет в Киеве 24 октября

В столице будут действовать отключения по 12 очередям:

очереди 1.1, 1.2: света не будет с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;

очередь 2.1: света не будет с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 22:00;

очередь 2.2: света не будет с 07:00 до 12:00 и с 17:30 до 23:00;

очередь 3.1: света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;

очередь 3.2: света не будет с 21:00 до 23:00;

очередь 4.1: света не будет с 09:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;

очередь 4.2: света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:00;

очередь 5.1: света не будет с 14:00 до 18:30;

очереди 5.2 и 6.1: света не будет с 14:00 до 18:30;

очередь 6.2: света не будет с 15:00 до 21:30.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Напомним, на Киевщине 24 октября тоже будут применять стабилизационные отключения. Свет будут отключать в разные временные промежутки в каждой из 12 очередей.

Ранее мы сообщали, что 24 октября в некоторых регионах Украины будут применять ограничения электропотребления. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.