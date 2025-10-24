Як відключатимуть світло в Києві 24 жовтня 2025 року — графіки від ДТЕК

Столиця України без світла — графіки відключення на сьогодні
Стабілізаційні графіки відключень світла в Києві в п'ятницю, 24 жовтня, застосовуватимуть від 07:00 до 23:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Про це повідомили у ДТЕК.
Як відключатимуть світло в Києві 24 жовтня
У столиці діятимуть відключення за 12 чергами:
- черги 1.1, 1.2: світла не буде від 07:00 до 12:00 та від 17:30 до 22:00;
- черга 2.1: світла не буде від 07:00 до 12:00 та від 17:30 до 22:00;
- черга 2.2: світла не буде від 07:00 до 12:00 та від 17:30 до 23:00;
- черга 3.1: світла не буде від 11:00 до 15:00 та від 21:00 до 23:00;
- черга 3.2: світла не буде від 21:00 до 23:00;
- черга 4.1: світла не буде від 09:00 до 15:00 та від 21:00 до 23:00;
- черга 4.2: світла не буде від 11:00 до 15:00 та від 21:00 до 23:00;
- черга 5.1: світла не буде від 14:00 до 18:30;
- черги 5.2 та 6.1: світла не буде від 14:00 до 18:30;
- черга 6.2: світла не буде від 15:00 до 21:30.
Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".
Нагадаємо, на Київщині 24 жовтня теж застосовуватимуть стабілізаційні відключення. Світло відключатимуть у різні часові проміжки в кожній із 12 черг.
Раніше ми повідомляли, що 24 жовтня в деяких регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.
Читайте Новини.LIVE!