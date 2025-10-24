Як відключатимуть світло в Києві 24 жовтня 2025 року — графіки від ДТЕК

Київ без світла. Фото: Новини.LIVE

Стабілізаційні графіки відключень світла в Києві в п'ятницю, 24 жовтня, застосовуватимуть від 07:00 до 23:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили у ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Як відключатимуть світло в Києві 24 жовтня

У столиці діятимуть відключення за 12 чергами:

черги 1.1, 1.2: світла не буде від 07:00 до 12:00 та від 17:30 до 22:00;

черга 2.1: світла не буде від 07:00 до 12:00 та від 17:30 до 22:00;

черга 2.2: світла не буде від 07:00 до 12:00 та від 17:30 до 23:00;

черга 3.1: світла не буде від 11:00 до 15:00 та від 21:00 до 23:00;

черга 3.2: світла не буде від 21:00 до 23:00;

черга 4.1: світла не буде від 09:00 до 15:00 та від 21:00 до 23:00;

черга 4.2: світла не буде від 11:00 до 15:00 та від 21:00 до 23:00;

черга 5.1: світла не буде від 14:00 до 18:30;

черги 5.2 та 6.1: світла не буде від 14:00 до 18:30;

черга 6.2: світла не буде від 15:00 до 21:30.

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Реклама

Нагадаємо, на Київщині 24 жовтня теж застосовуватимуть стабілізаційні відключення. Світло відключатимуть у різні часові проміжки в кожній із 12 черг.

Раніше ми повідомляли, що 24 жовтня в деяких регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.