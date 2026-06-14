Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киевской области мужчина открыл огонь по прохожим

В Киевской области мужчина открыл огонь по прохожим

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 02:10
В Киевской области мужчина открыл огонь по прохожим
Задержанный стрелок с полицейскими. Фото: Полиция Киевской области

Вечером в субботу, 13 июня, в Ирпене в Бучанском районе Киевской области произошла стрельба. На одной из улиц города мужчина стрелял в сторону прохожих. Нарушителя уже разыскали.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Новини.LIVE.

Стрельба в Ирпене

На место прибыли патрульные и следователи. Правоохранители установили причастного к стрельбе и задержали его. Злоумышленником оказался 47-летний местный житель.

В результате стрельбы никто не пострадал. Сведения по факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) внесли в Единый реестр досудебных расследований. Фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева писал о стрельбе, которая произошла в Десянском районе Киева 18 мая. Во время конфликта со знакомыми мужчина осуществил два выстрела. После стрельбы нарушитель заперся в квартире.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Киеве писал, что 43-летняя женщина расстреляла 27-летнего мужчину за просьбу вести себя менее шумно. Пострадавший получил ранения в живот и руку. Фигурантке грозит до семи лет тюрьмы.

оружие стрельба полиция
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации