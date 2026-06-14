В Киевской области мужчина открыл огонь по прохожим

Задержанный стрелок с полицейскими. Фото: Полиция Киевской области

Вечером в субботу, 13 июня, в Ирпене в Бучанском районе Киевской области произошла стрельба. На одной из улиц города мужчина стрелял в сторону прохожих. Нарушителя уже разыскали.

Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Новини.LIVE.

Стрельба в Ирпене

На место прибыли патрульные и следователи. Правоохранители установили причастного к стрельбе и задержали его. Злоумышленником оказался 47-летний местный житель.

В результате стрельбы никто не пострадал. Сведения по факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) внесли в Единый реестр досудебных расследований. Фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева писал о стрельбе, которая произошла в Десянском районе Киева 18 мая. Во время конфликта со знакомыми мужчина осуществил два выстрела. После стрельбы нарушитель заперся в квартире.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Киеве писал, что 43-летняя женщина расстреляла 27-летнего мужчину за просьбу вести себя менее шумно. Пострадавший получил ранения в живот и руку. Фигурантке грозит до семи лет тюрьмы.