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Главная Киев Стрельба в Печерском ТЦК: нападавшему грозит пожизненное заключение

Стрельба в Печерском ТЦК: нападавшему грозит пожизненное заключение

Ua ru
20 октября 2026 19:31
Стрельба в ТЦК Киева 19 октября: нападавшему грозит пожизненное заключение npu.gov.ua
Полицейские на месте преступления. Фото: npu.gov.ua

В Киеве 20 октября мужчине, открывшему огонь в помещении Печерского районного ТЦК и СП, было предъявлено подозрение. В результате стрельбы ранения получили шесть человек — трое полицейских и трое военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Что известно о стрельбе в Печерском ТЦК

Инцидент произошел 19 октября около 19:00. В помещение районного ТЦК и СП доставили 41-летнего киевлянина, нарушившего законодательство о мобилизации.

Находясь в здании, мужчина достал спрятанный под одеждой пистолет и произвел не менее семи прицельных выстрелов в сторону полицейских и военнослужащих.

В результате стрельбы трое полицейских и трое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения. Все пострадавшие были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.

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Полицейские задержали стрелка в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пистолет, который он хранил без предусмотренного законом разрешения, изъяли.

Во время обыска квартиры подозреваемого правоохранители также обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.

В чём подозревают нападавшего

Следователи главка полиции Киева под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, пункты 1, 8 ч. 2 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
  • ст. 348 — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
  • ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Санкции соответствующих статей предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы за отдельные составы преступлений. Окончательное наказание определит суд. В то же время действия группы оповещения будут проверяться в ходе служебного расследования.

Последние новости Киева

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 20 октября российские войска поразили энергетический объект в Шевченковском районе Киева. На место происшествия были направлены экстренные службы.

Также Новини.LIVE писали, что 20 октября Северный мост в Киеве не пострадал в результате российской атаки. В то же время движение по мосту могло затрудниться из-за ситуации с безопасностью.

Киев стрельба подозрение ТЦК и СП Нацполиция
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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