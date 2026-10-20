Поліцейські на місці злочину. Фото: npu.gov.ua

У Києві, 20 жовтня, чоловіку, який відкрив вогонь у приміщенні Печерського районного ТЦК та СП, повідомили про підозру. Унаслідок стрілянини поранення дістали шестеро людей — троє поліцейських і троє військовослужбовців, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про стрілянину у Печерському ТЦК

Інцидент стався 19 жовтня близько 19:00. До приміщення районного ТЦК та СП доставили 41-річного киянина, який порушив законодавство про мобілізацію.

Перебуваючи в будівлі, чоловік дістав прихований під одягом пістолет і здійснив щонайменше сім прицільних пострілів у бік поліцейських та військовослужбовців.

Унаслідок стрілянини троє поліцейських і троє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальних поранень. Усіх потерпілих госпіталізували. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, решті надають необхідну медичну допомогу.

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Під час обшуку квартири підозрюваного правоохоронці також виявили та вилучили зброю і боєприпаси.

У чому підозрюють нападника

Слідчі главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили чоловікові про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, пункти 1, 8 ч. 2 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку;

— закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку; ст. 348 — посягання на життя працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків;

— посягання на життя працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків; ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкції відповідних статей передбачають, зокрема, довічне позбавлення волі за окремими складами злочинів. Остаточне покарання визначить суд. Водночас дії групи оповіщення перевірятимуть під час службового розслідування.

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