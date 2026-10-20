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Главная Киев В Киеве Северный мост не пострадал от ударов, однако движение может осложниться

В Киеве Северный мост не пострадал от ударов, однако движение может осложниться

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20 октября 2026 17:26
Северный мост в Киеве не пострадал: как обстоит дело с движением vechirniy.kyiv.ua
Северный мост в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Северный мост в Киеве не пострадал во время атаки. В то же время движение по мосту может быть затруднено. Также возможны изменения в расписании общественного транспорта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации во вторник, 20 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Почему движение по Северному мосту может затрудниться

Сегодня, 20 октября, российские оккупанты в течение дня атакуют Киев реактивными беспилотниками. Несмотря на это, Северный мост не подвергся ударам.

Однако на мосту возможны затруднения движения из-за необходимости документирования правоохранительными органами последствий атаки РФ вблизи сооружения.

Кроме того, общественный транспорт, курсирующий по мосту, может отклоняться от привычного графика движения.

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В КГГА призвали пассажиров учитывать возможные изменения при планировании поездок.

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Скриншот сообщения КГГА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что понтонные переправы не смогут полноценно заменить киевские мосты и обеспечить даже половину их пропускной способности. Для этого необходима соответствующая дорожная инфраструктура на обоих берегах, а использование понтонов для общественного транспорта и тяжелых грузовиков может быть опасным. По словам Омеляна, такие переправы в первую очередь предназначены для частного и легкового транспорта.

Новини.LIVE сообщали, что председатель ОО "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик считает, что столица должна была готовить понтонные переправы через Днепр в качестве резервного варианта еще с 2022 года. В то же время они не смогут обеспечить пропускную способность полноценных мостов, а движение по ним будет более медленным. В случае повреждения мостов приоритет на понтонах, по мнению урбаниста, нужно отдавать автобусам, которые перевозят больше людей, чем частные автомобили.

Киев мост КГГА обстрелы атака мост Патона мост Метро Южный мост
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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