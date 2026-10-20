Северный мост в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Северный мост в Киеве не пострадал во время атаки. В то же время движение по мосту может быть затруднено. Также возможны изменения в расписании общественного транспорта.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации во вторник, 20 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Почему движение по Северному мосту может затрудниться

Сегодня, 20 октября, российские оккупанты в течение дня атакуют Киев реактивными беспилотниками. Несмотря на это, Северный мост не подвергся ударам.

Однако на мосту возможны затруднения движения из-за необходимости документирования правоохранительными органами последствий атаки РФ вблизи сооружения.

Кроме того, общественный транспорт, курсирующий по мосту, может отклоняться от привычного графика движения.

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Скриншот сообщения КГГА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что понтонные переправы не смогут полноценно заменить киевские мосты и обеспечить даже половину их пропускной способности. Для этого необходима соответствующая дорожная инфраструктура на обоих берегах, а использование понтонов для общественного транспорта и тяжелых грузовиков может быть опасным. По словам Омеляна, такие переправы в первую очередь предназначены для частного и легкового транспорта.

Новини.LIVE сообщали, что председатель ОО "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик считает, что столица должна была готовить понтонные переправы через Днепр в качестве резервного варианта еще с 2022 года. В то же время они не смогут обеспечить пропускную способность полноценных мостов, а движение по ним будет более медленным. В случае повреждения мостов приоритет на понтонах, по мнению урбаниста, нужно отдавать автобусам, которые перевозят больше людей, чем частные автомобили.