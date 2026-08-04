Стрелял во дворе жилых домов: в Киеве сообщили о подозрении 42-летнему мужчине

Полиция задерживает мужчину. Фото иллюстративное: Нацполиция

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу во дворе жилых домов. По данным полиции, он пять раз выстрелил в воздух, напугав местных жителей.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Новини.LIVE.

Полиция задержала стрелка в Киеве

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы на улице Каунасской. В полицию обратился местный житель, который сообщил о выстрелах возле многоэтажного дома. На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и патрульные.

Задержан подозреваемый. Фото: полиция Киева

Правоохранители быстро установили личность нарушителя и задержали его. В ходе поверхностной проверки у мужчины обнаружили стартовый пистолет и три патрона. Изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Как пояснил задержанный, он решил проверить исправность пистолета. Для этого, находясь в нетрезвом состоянии, он вышел во двор и произвел пять выстрелов вверх.

Изъятый пистолет. Фото: полиция Киева

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля в Киеве правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в одном из супермаркетов Оболонского района. По данным полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения и открыл огонь в сторону сотрудника охраны.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 13 июня в Ирпене Бучанского района произошла стрельба. На одной из улиц города мужчина открыл огонь в сторону прохожих. Впоследствии правоохранители разыскали и задержали нарушителя.