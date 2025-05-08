Расстрел людей в Софиевской Борщаговке — полиция задержала виновника

Стрельба на Киевщине — полиция задержала виновника
В селе Софиевская Борщаговка под Киевом в четверг, 8 мая, неизвестный расстрелял нескольких человек. Полиция задержала виновника происшествия под столицей.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Стрельба в Софиевской Борщаговке 8 мая
По данным соцсетей, мужчина, который застрелил нескольких человек, решил сам сдаться полиции. По предварительной информации, он стрелял из автомата по соседям из-за того, что те якобы отравили его собак.
В то же время уточняется, что это местный житель около 60 лет, который не является военным. Он всю жизнь занимался ремонтом автомобилей.
Напомним, недавно в Киеве стреляли в украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко по заказу российских спецслужб.
Он был ранен, впоследствии активист сообщил, что перенес операцию и находится в стабильном состоянии.
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