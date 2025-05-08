Розстріл людей у Софіївській Борщагівці — поліція затримала винуватця

Стрілянина на Київщині — поліція затримала винуватця
У селі Софіївська Борщагівка поблизу Києва в четвер, 8 травня, невідомий розстріляв кількох людей. Поліція затримала винуватця події під столицею.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Стрілянина в Софіївській Борщагівці 8 травня
За даними соцмереж, чоловік, який застрелив декількох людей, вирішив сам здатися поліції. За попередньою інформацією, він стріляв з автомата по сусідах через те, що ті нібито отруїли його собак.
Водночас уточнюється, що це місцевий мешканець близько 60 років, який не є військовим. Він все життя займався ремонтом автомобілів.
Нагадаємо, нещодавно у Києві стріляли в українського активіста та волонтера Сергія Стерненка на замовлення російських спецслужб.
Його було поранено, згодом активіст повідомив, що переніс операцію та перебуває в стабільному стані.
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