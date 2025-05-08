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Стрілянина на Київщині — поліція затримала винуватця

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Дата публікації: 8 травня 2025 17:23
Розстріл людей у Софіївській Борщагівці — поліція затримала винуватця
Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція

У селі Софіївська Борщагівка поблизу Києва в четвер, 8 травня, невідомий розстріляв кількох людей. Поліція затримала винуватця події під столицею.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Стрілянина в Софіївській Борщагівці 8 травня

За даними соцмереж, чоловік, який застрелив декількох людей, вирішив сам здатися поліції. За попередньою інформацією, він стріляв з автомата по сусідах через те, що ті нібито отруїли його собак.

Водночас уточнюється, що це місцевий мешканець близько 60 років, який не є військовим. Він все життя займався ремонтом автомобілів. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві стріляли в українського активіста та волонтера Сергія Стерненка на замовлення російських спецслужб.

Його було поранено, згодом активіст повідомив, що переніс операцію та перебуває в стабільному стані.

стрілянина поліція Київська область Кримінал розстріл
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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