Стрельба в Киеве 8 июля — стала известна личность погибшего

Полиция на месте стрельбы в Киеве. Фото: кадр из видео

В результате стрельбы в Деснянском районе Киева 8 июля погиб 48-летний мужчина. Он местный житель столицы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Правоохранители рассказали, что им удалось установить личность погибшего — это 48-летний местный житель.

"Полиция продолжает работать на месте происшествия, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления", — говорится в сообщении.

В то же время полицейские напомнили, что за совершение умышленного убийства предусмотрено наказание — до 15 лет лишения свободы.

Напомним, утром 8 июля в Киеве мужчина подошел к машине, где находился ее владелец, и начал стрельбу. В результате этого пострадавший погиб.

Кроме того, в Одессе задержали подростков, которые стреляли по бездомному. Им грозит семь лет тюрьмы.