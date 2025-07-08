Стрілянина у Києві 8 липня — вбили чоловіка

Поліція на місці виклику. Фото: t.me/gunpKyiv

У Деснянському районі Києва зранку 8 липня трапилась стрілянина. Чоловіка вбили у його ж автомобілі.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Стрілянина у Києві 8 липня

Правоохоронці розповіли, що їм надійшло повідомлення про стрілянину у Деснянському районі близько 07:00 8 липня. Попередньо вдалося з'ясувати, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження — умисне вбивство. Наразі правоохоронці працюють над тим, аби встановити та затримати нападника.

Нагадаємо, 30 червня у Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки з дитиною в салоні. Таким чином він "помстився" за те, що жінка "підрізала" його на дорозі.

Також ми писали, що на Львівщині чоловік стріляв по колесах авто. Пʼяний фігурант влаштував конфлікт із водієм вантажівки.