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Головна Київ У Києві трапилась стрілянина — чоловіка вбили у його ж автівці

У Києві трапилась стрілянина — чоловіка вбили у його ж автівці

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 08:43
Стрілянина у Києві 8 липня — вбили чоловіка
Поліція на місці виклику. Фото: t.me/gunpKyiv

У Деснянському районі Києва зранку 8 липня трапилась стрілянина. Чоловіка вбили у його ж автомобілі.

Про це повідомили у поліції Києва

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Стрілянина у Києві 8 липня

Правоохоронці розповіли, що їм надійшло повідомлення про стрілянину у Деснянському районі близько 07:00 8 липня. Попередньо вдалося з'ясувати, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження — умисне вбивство. Наразі правоохоронці працюють над тим, аби встановити та затримати нападника. 

Нагадаємо, 30 червня у Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки з дитиною в салоні. Таким чином він "помстився" за те, що жінка "підрізала" його на дорозі.

Також ми писали, що на Львівщині чоловік стріляв по колесах авто. Пʼяний фігурант влаштував конфлікт із водієм вантажівки. 

Київ зброя вбивство стрілянина поліція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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