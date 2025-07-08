Стрілянина у Києві 8 липня — вбили чоловіка

У Києві трапилась стрілянина — чоловіка вбили у його ж автівці
У Деснянському районі Києва зранку 8 липня трапилась стрілянина. Чоловіка вбили у його ж автомобілі.
Про це повідомили у поліції Києва.
Стрілянина у Києві 8 липня
Правоохоронці розповіли, що їм надійшло повідомлення про стрілянину у Деснянському районі близько 07:00 8 липня. Попередньо вдалося з'ясувати, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.
"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи", — йдеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження — умисне вбивство. Наразі правоохоронці працюють над тим, аби встановити та затримати нападника.
Нагадаємо, 30 червня у Києві велосипедист обстріляв авто волонтерки з дитиною в салоні. Таким чином він "помстився" за те, що жінка "підрізала" його на дорозі.
Також ми писали, що на Львівщині чоловік стріляв по колесах авто. Пʼяний фігурант влаштував конфлікт із водієм вантажівки.
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