Стрілянина у Києва 8 липня — стала відома особа загиблого

Стрілянина у Києві — поліція встановила особу загиблого
Внаслідок стрілянини у Деснянському районі Києва 8 липня загинув 48-річний чоловік. Він місцевий мешканець столиці.
Про це повідомили у поліції Києва.
Нові деталі стрілянини Києва 8 липня
Правоохоронці розповіли, що їм вдалося встановити особу загиблого — це 48-річний місцевий мешканець.
"Поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину", — йдеться у повідомленні.
Водночас поліцейські нагадали, що за скоєння умисного вбивства передбачене покарання — до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, зранку 8 липня у Києві чоловік підійшов до автівки, де перебував її власник, і розпочав стрілянину. Внаслідок цього постраждалий загинув.
Крім того, в Одесі затримали підлітків, які стріляли по безхатченку. Їм загрожує сім років в'язниці.
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