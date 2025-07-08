Стрілянина у Києва 8 липня — стала відома особа загиблого

Поліція на місці стрілянини у Києві. Фото: кадр з відео

Внаслідок стрілянини у Деснянському районі Києва 8 липня загинув 48-річний чоловік. Він місцевий мешканець столиці.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Правоохоронці розповіли, що їм вдалося встановити особу загиблого — це 48-річний місцевий мешканець.

"Поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину", — йдеться у повідомленні.

Водночас поліцейські нагадали, що за скоєння умисного вбивства передбачене покарання — до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, зранку 8 липня у Києві чоловік підійшов до автівки, де перебував її власник, і розпочав стрілянину. Внаслідок цього постраждалий загинув.

Крім того, в Одесі затримали підлітків, які стріляли по безхатченку. Їм загрожує сім років в'язниці.