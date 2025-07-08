Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Стрілянина у Києві — поліція встановила особу загиблого

Стрілянина у Києві — поліція встановила особу загиблого

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 11:51
Стрілянина у Києва 8 липня — стала відома особа загиблого
Поліція на місці стрілянини у Києві. Фото: кадр з відео

Внаслідок стрілянини у Деснянському районі Києва 8 липня загинув 48-річний чоловік. Він місцевий мешканець столиці.

Про це повідомили у поліції Києва.

Реклама
Читайте також:

Нові деталі стрілянини Києва 8 липня

Правоохоронці розповіли, що їм вдалося встановити особу загиблого — це 48-річний місцевий мешканець. 

"Поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину", — йдеться у повідомленні.

Водночас поліцейські нагадали, що за скоєння умисного вбивства передбачене покарання — до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, зранку 8 липня у Києві чоловік підійшов до автівки, де перебував її власник, і розпочав стрілянину. Внаслідок цього постраждалий загинув. 

Крім того, в Одесі затримали підлітків, які стріляли по безхатченку. Їм загрожує сім років в'язниці. 

Київ вбивство стрілянина поліція злочин
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації