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Стрельба в Киеве — стало известно имя потерпевшего

18 июня 2024 15:48
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Киеве совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера — полиция разыскивает стрелка
Айдос Садыков. Фото: скриншот с видео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в автомобиле вместе с женой. Нападающий скрылся, его разыскивают.

О нападении сообщила жена потерпевшего Наталія Садикова у Facebook во вторник, 18 июня. 

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Сообщение Наталии Садыковой. Фото: скриншот

Стрельба в Шевченковском районе Киева

О стрельбе в Киеве сообщила пресс-служба Национальной полиции - на улицу В. Ярмолы, где люди слышали выстрелы, выехали следственно-оперативные группы.

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Сообщение Национальной полиции. Фото: скриншот

"Предварительно установлено, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила. На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего", — говорится в сообщении.

Стрельба в Киеве — стало известно имя потерпевшего - фото 3
Авто жертвы нападения стрелка в Киеві. Фото: Национальная полиция Украины

Айдос Садыков – что о нем известно

Как сообщает издание "РБК-Україна", Айдос Садыков родился в поселке Карабутак Актюбинской области в Казахстане. Окончил исторический факультет Актюбинского пединститута.

На Родине Садыков подвергся уголовному преследованию. В 2010 году его обвинили в "хулиганстве" и приговорили к двум годам тюрьмы, в 2012 году Садыков освободился. Уголовное дело журналист и его сторонники назвали сфабрикованным.

Садыков принимал активное участие в общественной деятельности и организовывал акции протеста. Был председателем Актюбинского областного филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) "Азат". Затем пытался создать оппозиционное общественное движение "Гастат" и независимый профсоюз на предприятиях нефтедобывающей китайской компании "СНПС-Актобемунайгаз".

Вместе с женой Натальей Садыков ведет собственный YouTube-канал "Басе", где критикует критике власть Казахстана и олигархов. Садыков известен поддержкой протестов в Казахстане в январе 2022 года - тогда для их подавления вводили войска ОДКБ.

В октябре 2023 года за "разжигание вражды" журналист был объявлен в розыск в Казахстане. Супруги Садыковы переехали в Киев в 2014 году. 

Напомним, в Одессе полиция задержала троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, двое из задержанных — россияне.

Сообщалось, что в центре Одессы во время конфликта один из участников выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола.

Ранее мы писали, что в Киевской области напали на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.

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