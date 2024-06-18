В Киеве совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера — полиция разыскивает стрелка

Стрельба в Киеве — стало известно имя потерпевшего
В Киеве было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в автомобиле вместе с женой. Нападающий скрылся, его разыскивают.
О нападении сообщила жена потерпевшего Наталія Садикова у Facebook во вторник, 18 июня.
Стрельба в Шевченковском районе Киева
О стрельбе в Киеве сообщила пресс-служба Национальной полиции - на улицу В. Ярмолы, где люди слышали выстрелы, выехали следственно-оперативные группы.
"Предварительно установлено, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила. На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего", — говорится в сообщении.
Айдос Садыков – что о нем известно
Как сообщает издание "РБК-Україна", Айдос Садыков родился в поселке Карабутак Актюбинской области в Казахстане. Окончил исторический факультет Актюбинского пединститута.
На Родине Садыков подвергся уголовному преследованию. В 2010 году его обвинили в "хулиганстве" и приговорили к двум годам тюрьмы, в 2012 году Садыков освободился. Уголовное дело журналист и его сторонники назвали сфабрикованным.
Садыков принимал активное участие в общественной деятельности и организовывал акции протеста. Был председателем Актюбинского областного филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) "Азат". Затем пытался создать оппозиционное общественное движение "Гастат" и независимый профсоюз на предприятиях нефтедобывающей китайской компании "СНПС-Актобемунайгаз".
Вместе с женой Натальей Садыков ведет собственный YouTube-канал "Басе", где критикует критике власть Казахстана и олигархов. Садыков известен поддержкой протестов в Казахстане в январе 2022 года - тогда для их подавления вводили войска ОДКБ.
В октябре 2023 года за "разжигание вражды" журналист был объявлен в розыск в Казахстане. Супруги Садыковы переехали в Киев в 2014 году.
Напомним, в Одессе полиция задержала троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, двое из задержанных — россияне.
Сообщалось, что в центре Одессы во время конфликта один из участников выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола.
Ранее мы писали, что в Киевской области напали на журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача. Нападение было совершено возле ресторана "Тандыр" в Козине.
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