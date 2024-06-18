Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Стрілянина у Києві — стало відомо ім'я потерпілого arrow

Стрілянина у Києві — стало відомо ім'я потерпілого

18 червня 2024 15:48
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Києві скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера — поліція розшукує стрілка
Айдос Садиков. Фото: скриншот із відео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував в автівці разом з дружиною. Нападник втік, його розшукують. 

Про напад повідомила дружина потерпілого Наталія Садикова у Facebook у вівторок, 18 червня. 

Читайте також:
Стрілянина у Києві — ЗМІ дізналися ім'я потерпілого - фото 2
Допис Наталії Садикової. Фото: скриншот

Стрілянина в Шевченківському районі Києва

Про стрілянину у Києві повідомила пресслужба Національної поліції — на вулицю В. Ярмоли, де люди чули постріли, виїхали слідчо-оперативні групи. 

null
Допис Національної поліції. Фото: скриншот

" Попередньо встановлено, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала. На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", — йдеться в повідомленні.

Стрілянина у Києві — стало відомо ім'я потерпілого - фото 3
Автівка жертви нападу стрілка в Києві. Фото: Національна поліція України

Айдос Садиков — що про нього відомо

Як повідомляє видання "РБК-Україна", Айдос Садиков народився в селищі Карабутак Актюбинської області в Казахстані. Закінчив історичний факультет Актюбинського педінституту.

На Батьківщині Садиков зазнав кримінального переслідування. У 2010 році його звинуватили в "хуліганстві" та засудили до двох років тюрми, у 2012 році Садиков звільнився. Кримінальну справу журналіст та його прихильники назвали сфабрикованою.

Садиков брав активну участь в громадській діяльності та організовував акції протесту. Був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОСДП) "Азат". Потім намагався створити опозиційний громадський рух "Гастат" та незалежну профспілку на підприємствах нафтовидобувної китайської компанії "СНПС-Актобемунайгаз".

Разом з дружиною Наталією Садиков веде власний YouTube-канал "Басе", де критикує критиці владу Казахстану та олігархів. Садиков відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року — тоді для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року за "розпалювання ворожнечі" журналіста було оголошено в розшук у Казахстані. Подружжя Садикових переїхало до Києва у 2014 році. 

Нагадаємо, в Одесі поліція затримала трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, двоє з затриманих — росіяни

Повідомлялося, що в центрі Одеси під час конфлікту один з учасників вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. 

Раніше ми писали, що на Київщині напали на журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Напад було скоєно біля ресторану "Тандир" у Козині.

замах
Київ
поліція
розшук
журналісти
стрілянина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор