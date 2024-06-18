У Києві скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера — поліція розшукує стрілка

Айдос Садиков. Фото: скриншот із відео

У Києві було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував в автівці разом з дружиною. Нападник втік, його розшукують.

Про напад повідомила дружина потерпілого Наталія Садикова у Facebook у вівторок, 18 червня.

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Допис Наталії Садикової. Фото: скриншот

Стрілянина в Шевченківському районі Києва

Про стрілянину у Києві повідомила пресслужба Національної поліції — на вулицю В. Ярмоли, де люди чули постріли, виїхали слідчо-оперативні групи.

Допис Національної поліції. Фото: скриншот

" Попередньо встановлено, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала. На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", — йдеться в повідомленні.

Автівка жертви нападу стрілка в Києві. Фото: Національна поліція України

Айдос Садиков — що про нього відомо

Як повідомляє видання "РБК-Україна", Айдос Садиков народився в селищі Карабутак Актюбинської області в Казахстані. Закінчив історичний факультет Актюбинського педінституту.

На Батьківщині Садиков зазнав кримінального переслідування. У 2010 році його звинуватили в "хуліганстві" та засудили до двох років тюрми, у 2012 році Садиков звільнився. Кримінальну справу журналіст та його прихильники назвали сфабрикованою.

Садиков брав активну участь в громадській діяльності та організовував акції протесту. Був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОСДП) "Азат". Потім намагався створити опозиційний громадський рух "Гастат" та незалежну профспілку на підприємствах нафтовидобувної китайської компанії "СНПС-Актобемунайгаз".

Разом з дружиною Наталією Садиков веде власний YouTube-канал "Басе", де критикує критиці владу Казахстану та олігархів. Садиков відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року — тоді для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року за "розпалювання ворожнечі" журналіста було оголошено в розшук у Казахстані. Подружжя Садикових переїхало до Києва у 2014 році.

Нагадаємо, в Одесі поліція затримала трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, двоє з затриманих — росіяни.

Повідомлялося, що в центрі Одеси під час конфлікту один з учасників вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу.

Раніше ми писали, що на Київщині напали на журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Напад було скоєно біля ресторану "Тандир" у Козині.