У Києві чоловік влаштував стрілянину — є поранений

Місце стрілянини в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

У Шевченківському районі Києва сталася стрілянина у вівторок, 18 червня. Наразі правоохоронці вживають заходи щодо затримання нападника.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

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"До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий. Він вистрілив у чоловіка та втік. Жінка поранень не отримала.

Наразі на місці події працюють всі служби. Вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи щодо встановлення та затримання нападника.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Інцидент стався на Французькому бульварі, де одесит вистрілив у повітря з рушниці.

Також 29 травня київські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі столиці. Він був у стані алкогольного сп’яніння.