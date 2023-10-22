Стрелял и угрожал гранатой — в Киевской области задержали злоумышленника
В Киевской области полиция задержала злоумышленника, который стрелял из самодельного ружья и угрожал людям гранатой. Известно, что перед этим у мужчины возник конфликт.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Что известно об инциденте
Известно, что инцидент произошел на территории рыбацкой базы в городе Переяславе.
Во время конфликта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из самодельного ружья в сторону автомобиля 37-летнего мужчины. После этого злоумышленник разбил окна автомобиля, выбросил ружье в реку и начал угрожать окружающим гранатой.
К счастью, пострадавших нет.
Как выяснилось, злоумышленником оказался 50-летний мужчина, уже ранее судимый. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, 21 октября в одном из магазинов Харькова неизвестный мужчина в военной форме завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями, угрожая продавцу оружием. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.
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