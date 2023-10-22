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Стрелял и угрожал гранатой — в Киевской области задержали злоумышленника

22 октября 2023 15:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стрелял и угрожал гранатой — в Киевской области задержали злоумышленника
Полиция задержала злоумышленника. Фото: полиция Киевщины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области полиция задержала злоумышленника, который стрелял из самодельного ружья и угрожал людям гранатой. Известно, что перед этим у мужчины возник конфликт. 

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Что известно об инциденте

Известно, что инцидент произошел на территории рыбацкой базы в городе Переяславе.

Во время конфликта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из самодельного ружья в сторону автомобиля 37-летнего мужчины. После этого злоумышленник разбил окна автомобиля, выбросил ружье в реку и начал угрожать окружающим гранатой.

К счастью, пострадавших нет.

Как выяснилось, злоумышленником оказался 50-летний мужчина, уже ранее судимый. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Инцидент в Переяславе Киевской области
Автомобиль, в который стрелял злоумышленник. Фото: полиция Киевщины
Инцидент в Переяславе Киевской области
Автомобиль, в который стрелял злоумышленник. Фото: полиция Киевщины

Напомним, 21 октября в одном из магазинов Харькова неизвестный мужчина в военной форме завладел деньгами из кассы и ювелирными украшениями, угрожая продавцу оружием. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

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