Стріляв та погрожував гранатою — на Київщині затримали зловмисника
На Київщині поліція затримала зловмисника, який стріляв з саморобної рушниці та погрожував людям гранатою. Відомо, що перед цим у чоловіка виник конфлікт.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Що відомо про інцидент
Відомо, що інцидент стався на території рибацької бази у місті Переяслав.
Під час конфлікту чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, дійснив постріл з саморобної рушниці у бік автомобіля 37-річного чоловіка. Після цього зловмисник розбив вікна автівки, викинув рушницю у річку та почав погрожувати оточуючим гранатою.
На щастя, постраждалих немає.
Як з'ясувалося, зловмисником виявився 50-річний чоловік, який вже раніше був судимий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 21 жовтня в одному з магазинів Харкова невідомий чоловік у військовій формі заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами, погрожуючи продавцю зброєю. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.
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