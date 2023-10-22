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Стріляв та погрожував гранатою — на Київщині затримали зловмисника

22 жовтня 2023 15:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стріляв та погрожував гранатою — на Київщині затримали зловмисника
Поліція затримала зловмисника. Фото: поліція Київщини
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині поліція затримала зловмисника, який стріляв з саморобної рушниці та погрожував людям гранатою. Відомо, що перед цим у чоловіка виник конфлікт.

Про це повідомляє поліція Київщини. 

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Що відомо про інцидент

Відомо, що інцидент стався на території рибацької бази у місті Переяслав.

Під час конфлікту чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, дійснив постріл з саморобної рушниці у бік автомобіля 37-річного чоловіка. Після цього зловмисник розбив вікна автівки, викинув рушницю у річку та почав погрожувати оточуючим гранатою. 

На щастя, постраждалих немає. 

Як з'ясувалося, зловмисником виявився 50-річний чоловік, який вже раніше був судимий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. 

Інцидент у Переяславі на Київщині
Авто, у яке стріляв зловмисник. Фото: поліція Київщини
Інцидент у Переяславі на Київщині
Авто, у яке стріляв зловмисник. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, 21 жовтня в одному з магазинів Харкова невідомий чоловік у військовій формі заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами, погрожуючи продавцю зброєю. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. 

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