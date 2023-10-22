Стріляв та погрожував гранатою — на Київщині затримали зловмисника

Поліція затримала зловмисника. Фото: поліція Київщини

На Київщині поліція затримала зловмисника, який стріляв з саморобної рушниці та погрожував людям гранатою. Відомо, що перед цим у чоловіка виник конфлікт.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Що відомо про інцидент

Відомо, що інцидент стався на території рибацької бази у місті Переяслав.

Під час конфлікту чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, дійснив постріл з саморобної рушниці у бік автомобіля 37-річного чоловіка. Після цього зловмисник розбив вікна автівки, викинув рушницю у річку та почав погрожувати оточуючим гранатою.

На щастя, постраждалих немає.

Як з'ясувалося, зловмисником виявився 50-річний чоловік, який вже раніше був судимий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Авто, у яке стріляв зловмисник. Фото: поліція Київщини

Авто, у яке стріляв зловмисник. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, 21 жовтня в одному з магазинів Харкова невідомий чоловік у військовій формі заволодів грошима з каси та ювелірними прикрасами, погрожуючи продавцю зброєю. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.