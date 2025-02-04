Скандал в КНУКиИ — студенты митингуют против увольнения Балабана

Студенты в Киеве организовали митинг из-за увольнения преподавателя Александра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Студенты Киевского национального университета культуры и искусств вышли на митинг. Молодежь требует вернуть преподавателя учебного заведения Александра Балабана, которого уволили из-за обвинений в вульгарном поведении.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн во вторник, 4 февраля.

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Митинг студентов КНУКиИ

Вчера, 3 февраля, преподавателя КНУКиИ Александра Балабана уволили. Перед тем разгорелся скандал из-за якобы недопустимого поведения ученого. Бывшая студентка заявила о том, что Балабан проводил "антицеллюлитные массажи в отдельных аудиториях" и вульгарно высказывался в адрес студенток.

Студенты КНУКиИ сегодня собрались на митинг и требуют вернуть преподавателя Александра Балабана на должность. Одна из студенток рассказала, что обвинения преподавателя — ложь. Девушка утверждает, что сама была на его занятиях и все было хорошо. Мария также заявила, что студенты требуют разговора с Поплавским.

"Университет не реагирует. Видите, мы стоим с митингом, а он вообще не реагирует никак. Уже люди мерзнут, а никто не выходит", — рассказала девушка.

Студенты КНУКиИ вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участницы митинга в поддержку Александра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участники митинга требуют вернуть на должность Александра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, Киевский национальный университет культуры и искусств уволил режиссера и преподавателя Александра Балабана. Администрация заявила, что не может игнорировать обвинения и хочет проверить их правдивость.

Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Анна Борисюк заявила, что во время учебы в университете им. Карпенко-Карого она подвергалась психологическому давлению со стороны преподавателя.