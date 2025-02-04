Скандал у КНУКіМ — студенти мітингують проти звільнення Балабана

Студенти у Києві організували мітинг через звільнення викладача Олександра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Студенти Київського національного університету культури і мистецтв вийшли на мітинг. Молодь вимагає повернути викладача навчального закладу Олександра Балабана, якого звільнили через звинувачення у вульгарній поведінці.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн у вівторок, 4 лютого.

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Мітинг студентів КНУКіМ

Вчора, 3 лютого, викладача КНУКіМ Олександра Балабана звільнили. Перед тим розгорівся скандал через нібито неприпустиму поведінку науковця. Колишня студентка заявила про те, що Балабан проводив "антицелюлітні масажі в окремих аудиторіях" та вульгарно висловлювався в адресу студенток.

Студенти КНУКіМ сьогодні зібрались на мітинг та вимагають повернути викладача Олександра Балабана на посаду. Одна зі студенток розповіла, що звинувачення викладача — брехня. Дівчина стверджує, що сама була на його заняттях й все було добре. Марія також заявила, що студенти вимагають розмови з Поплавським.

"Університет не реагує. Бачите, ми стоїмо з мітингом, а він взагалі не реагує ніяк. Вже люди мерзнуть, а ніхто не виходить", — розповіла дівчина.

Студенти КНУКіМ вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасниці мітингу на підтримку Олександра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Учасники мітингу вимагають повернути на посаду Олександра Балабана. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, Київський національний університет культури і мистецтв звільнив режисера та викладача Олександра Балабана. Адміністрація заявила, що не може ігнорувати звинувачення та хоче перевірити їхню правдивість.

Донька відомої української акторки Ольги Сумської Ганна Борисюк заявила, що під час навчання в університеті ім. Карпенка-Карого вона зазнавала психологічного тиску з боку викладача.