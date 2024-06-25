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Суд над Тищенко — фото сейфа из квартиры нардепа оказалось фейком

25 июня 2024 18:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обыски в Тищенко — фейковое фото сейфа
Нардеп Тищенко в суде Фото: Новини.LIVE
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Печерском суде Киева продолжается заседание по избранию меры пресечения народному депутату Николаю Тищенко. Между тем, сетью ширится фотография открытого сейфа с наличными деньгами, который якобы обнаружили в квартире нардепа сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 25 июня.

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Деньги в квартире Тищенко

Сетью начала распространяться фотография сейфа, заполненного иностранной валютой. В связи с этим начали распространяться слухи, что сейф принадлежит нардепу Николаю Тищенко, в квартире которого сегодня проводили обыски сотрудники ГБР.

сейф
Сейф с иностранной валютой. Фото: Telegram

Впрочем, впоследствии стало известно, что эта фотография является фейковой.

Напомним, Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у народного депутата следователи ДБР нашли кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

25 июня Тищенко прибыл в Печерский суд. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Николай Тищенко
Киев
суд
деньги
Украина

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