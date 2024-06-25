Обшуки в Тищенка — фейкове фото сейфу

Нардеп Тищенко в суді. Фото: Новини.LIVE

У Печерському суді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку. Тим часом мережею шириться фотографія відкритого сейфу з готівкою, який нібито виявили у квартирі нардепа співробітники Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 25 червня.

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Мережею почала ширитися фотографія сейфу, заповненого іноземною валютою. В зв'язку з цим почали ширитися чутки, що сейф належить нардепу Миколі Тищенку, у квартирі якого сьогодні проводили обшуки співробітники ДБР.

Сейф з іноземною валютою. Фото: Telegram

Втім, згодом стало відомо, що ця світлина є фейковою.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.