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Суд над Тищенком — фото сейфу з квартири нардепа виявилося фейком

25 червня 2024 18:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Обшуки в Тищенка — фейкове фото сейфу
Нардеп Тищенко в суді. Фото: Новини.LIVE
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Печерському суді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку. Тим часом мережею шириться фотографія відкритого сейфу з готівкою, який нібито виявили у квартирі нардепа співробітники Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 25 червня.

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Мережею почала ширитися фотографія сейфу, заповненого іноземною валютою. В зв'язку з цим почали ширитися чутки, що сейф належить нардепу Миколі Тищенку, у квартирі якого сьогодні проводили обшуки співробітники ДБР.

сейф
Сейф з іноземною валютою. Фото: Telegram

Втім, згодом стало відомо, що ця світлина є фейковою.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах. 

25 червня Тищенко прибув до Печерського суду. Наразі йому обирають запобіжний захід.

Микола Тищенко
Київ
суд
гроші
Україна

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