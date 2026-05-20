Главная Киев Суд наложил арест: застройщики уничтожают Ткацкий цех на Подоле

Суд наложил арест: застройщики уничтожают Ткацкий цех на Подоле

Дата публикации 20 мая 2026 15:34
Ткацкий цех на Подоле. Фото: Новини.LIVE

Столичные застройщики начали разбирать по кирпичикам Ткацкий цех в Киеве. Благодаря общественной огласке демонтаж удалось остановить. Подольский районный суд наложил арест на здание.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на месте.

Ткацкий цех уничтожают застройщики

Несколько суток назад общественный активист Дмитрий Перов заявил, что строители начали разбирать Ткацкий цех в столице. В частности, крышу и верхние этажи здания. Перов вместе с неравнодушными киевлянами вызвал Национальную полицию, которая и остановила демонтаж.

Ткацький цех
Ткацкий цех разбирают с верхних этажей. фото: Новини.LIVE

Киевская городская прокуратура оперативно отреагировала на сообщение о разрушении памятника и обратилась в суд с соответствующим ходатайством.

20 мая Подольский районный суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и наложил арест на здание Ткацкого цеха по адресу Фроловская, 4. Решение запрещает любые строительные и демонтажные работы на объекте культурного наследия Подола.

Поділ
Вид на Ткацкий Цех с Замковой горы, фото: Новини.LIVE

Здание на Фроловской, 4 расположено в историческом районе Подола и имеет статус объекта культурного наследия. Здание связано с историей Киевского братства. Здесь располагался Ткацкий цех — одна из двух малых мануфактур Подола, уцелевшая во время страшного пожара 1811 года.

Эти цеха возникали на Подоле еще в XVIII веке и были одной из первых форм профессиональной самоорганизации населения.

В 1887 году производство выкупил промышленный магнат Савва Морозов, и здесь работала фабрика "Савва Морозов Сын и Ко". Профиль предприятия — производство тканей и текстиля и он не менялся вплоть до национализации советской властью, а дальше здесь работал протезно-ортопедический завод.

Поділ, Ткацький цех
Ткацкий Цех затянут сеткой, фото: Новини.LIVE

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
