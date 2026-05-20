Суд наклав арешт: забудовники знищують Ткацький цех на Подолі

Ткацький цех на Подолі. Фото: Новини.LIVE

Столичні забудовники почали розбирати по цеглинах Ткацький цех у Києві. Завдяки громадському розголосу демонтаж вдалось зупинити. Подільський районний суд наклав арешт на будівлю.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на місці.

Ткацький цех знищують забудовники

Кілька діб тому громадський активіст Дмитро Перов заявив, що будівельники почали розбирати Ткацький цех у столиці. Зокрема, дах та вверхні поверхи будівлі. Перов разом з небайдужими киянами викликав Національну поліцію, яка і зупинила демонтаж.

Ткацький Цех розбирають з вверхніх поверхів. Фото: Новини.LIVE

Київська міська прокуратура оперативно відреагувала на повідомлення про руйнування пам’ятки й звернулася до суду з відповідним клопотанням.

20 травня Подільський районний суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та наклав арешт на будівлю Ткацького цеху за адресою Фролівська, 4. Рішення забороняє будь-які будівельні та демонтажні роботи на об’єкті культурної спадщини Подолу.

Читайте також:

Вигляд на Ткацький Цех з Замкової гори. Фото: Новини.LIVE

Будівля на Фролівській, 4 розташована в історичному районі Поділ і має статус об’єкта культурної спадщини. Будівля пов’язана з історією Київського братства. Тут розташовувався Ткацький цех — одна з двох малих мануфактур Подолу, що вціліла під час страшної пожежі 1811 року.

Ці цехи виникали на Подолі ще у XVIII столітті і були однією з перших форм професійної самоорганізації населення.

У 1887 році виробництво викупив промисловий магнат Сава Морозов, і тут працювала фабрика "Сава Морозов Син і Ко". Профіль підприємства — виробництво тканин і текстилю — не змінювався аж до націоналізації радянською владою, а далі тут працював протезно-ортопедичний завод.

Ткацький Цех затягнутий сіткою. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми розповідали, чому в Києві продовжує курсувати приватний громадський транспорт. Експерти називають цей феномен — "маршрутною мафією".

Також російські загарбники не полишають спроб зруйнувати київську критичну інфраструктуру. Очільник Оболонського району Кирило Фесик розповів, чи загрожує містянам прорив Київської ГЕС.