В Киеве суд передал ТРЦ Gulliver в управление АРМА

ТРЦ Gulliver. Фото: пресс-служба ТРЦ

В Киеве суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов торгово-развлекательный центр Gulliver. Основанием для соответствующего решения было расследование в отношении владельца ТРЦ.

Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда Киева в Facebook в понедельник, 3 июня.

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Передача ТРЦ Gulliver в АРМА

Сегодня в Шевченковском суде в рамках уголовного производства принято ходатайство Офиса Генпрокурора о передаче имущества ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА.

В то же время речь идет об исключительно передаче имущества в управление, а не его реализации. Также Агентство обязано ежемесячно осуществлять проверки эффективности управления арестованными активами.

В суде уточнили, что причиной передачи ТРЦ в управление АРМА является уголовное производство относительно его владельца Виктора Полищука. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов, сборов, а также легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Скриншот поста Шевченковского суда

Ранее в Фонде госимущества рассказали в комментарии Новини.LIVE, что будет дальше с ТРЦ Ocean Plaza.

Также мы писали, что в мае начался процесс передачи в государственное управление арестованных активов, расположенных в парке "Межигорье".