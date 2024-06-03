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Суд передал столичный ТРЦ Gulliver в управление АРМА — какая причина

3 июня 2024 23:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве суд передал ТРЦ Gulliver в управление АРМА
ТРЦ Gulliver. Фото: пресс-служба ТРЦ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов торгово-развлекательный центр Gulliver. Основанием для соответствующего решения было расследование в отношении владельца ТРЦ.

Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда Киева в Facebook в понедельник, 3 июня.

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Передача ТРЦ Gulliver в АРМА

Сегодня в Шевченковском суде в рамках уголовного производства принято ходатайство Офиса Генпрокурора о передаче имущества ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА.

В то же время речь идет об исключительно передаче имущества в управление, а не его реализации. Также Агентство обязано ежемесячно осуществлять проверки эффективности управления арестованными активами.

В суде уточнили, что причиной передачи ТРЦ в управление АРМА является уголовное производство относительно его владельца Виктора Полищука. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов, сборов, а также легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

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Скриншот поста Шевченковского суда

Ранее в Фонде госимущества рассказали в комментарии Новини.LIVE, что будет дальше с ТРЦ Ocean Plaza.

Также мы писали, что в мае начался процесс передачи в государственное управление арестованных активов, расположенных в парке "Межигорье".

суд
ТРЦ
Киев
АРМА
активы
имущество

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